(Montréal) L’enquête de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan tire à sa fin : elle se termine ce mercredi, avec les représentations des avocats de divers acteurs ayant participé aux audiences publiques.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Celles-ci ont débuté le 13 mai dernier.

C’est la coroner Géhane Kamel qui tente depuis cette date de faire la lumière sur la mort de la mère de famille atikamekw, survenue le 28 septembre dernier à l’hôpital de Joliette.

Peu avant sa mort, Mme Echaquan s’était filmée de son lit d’hôpital, agitée et souffrante, alors que deux employées l’insultaient et la dénigraient.

Cette vidéo a attiré l’attention de la population qui s’est indignée et questionnée sur le traitement des Autochtones dans le système de santé québécois.

Lors de cette enquête, la famille de Mme Echaquan est venue témoigner devant la coroner, ainsi que le personnel hospitalier. Les gestionnaires de l’hôpital ont aussi été appelés à expliquer le fonctionnement de leur urgence et ce qu’ils ont fait, ou pas, afin que les membres des Premières Nations soient bien traités à l’avenir.

Puis, lundi et mardi, plusieurs sont venus faire des recommandations à la coroner, afin que pareil décès ne se reproduise plus.

Me Kamel a pour mission de déterminer la cause du décès de la femme de 37 ans, venue consulter à l’hôpital pour des maux de ventre. Dans son rapport, elle traitera aussi des circonstances de son décès, ce qui inclut comment les employés de l’hôpital se sont comportés avec elle.