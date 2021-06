(Trois-Rivières) Une vague de sympathie a déferlé vers la famille de Joyce Echaquan, alors que plusieurs milliers de personnes ont marché dans les rues de Trois-Rivières, mercredi après-midi. Les marcheurs soulignaient la fin de l’enquête du coroner sur le décès de la femme atikamekw.

Coralie Laplante

La Presse

La coroner Géhane Kamel a conclu à 13 h mercredi les audiences publiques, en entendant les plaidoiries des avocats des personnes ayant pris part au processus.

« J’ai espoir qu’on va aller vers le bon chemin », a déclaré le conjoint de Joyce Echaquan, Carol Dubé, qui s’est dit touché de la présence des gens provenant d’un peu partout au Québec.

La marche s’est amorcée au parc Jean-Béliveau, avant de se poursuivre dans les rues de la ville, pour finir au port de Trois-Rivières. « Justice for Joyce », ont crié les marcheurs, au son des tambours. De la danse et des chants ont également ponctué le trajet.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Plusieurs milliers de personnes ont participé à la marche dans les rues de Trois-Rivières.

Plusieurs manifestants portaient des rubans mauves, en honneur de Joyce Echaquan. Des cœurs orangés qui arboraient le nombre 215 étaient accrochés sur les chandails des marcheurs, en mémoire des restes de 215 enfants autochtones retrouvés à proximité d’un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique.

L’émotion était à son comble lorsque Carol Dubé et sa fille, Marie Wasianna Echaquan Dubé, ont mis les pieds à l’extérieur du palais de justice de Trois-Rivières. Ils ont enlacé leurs proches, en larmes, après l’enquête du coroner qui s’est échelonnée sur une période de quatre semaines.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Carol Dubé, le conjoint de Joyce Echaquan, reçoit l’accolade d’une de ses proches.

« Aujourd’hui c’est entre les mains du coroner, et on va attendre les résultats de son rapport. Tout le monde est d’accord qu’il y a un problème dans le système de santé et qu’il faut trouver des solutions », a déclaré le grand chef de la nation atikamekw, Constant Awashish.

Sur le chemin de la marche, des enfants tenaient une banderole où l’on pouvait lire « Justice for Joyce » devant leur garderie, accompagnés de leurs éducatrices. « Je trouve ça important de se mobiliser pour conscientiser les gens », a déclaré la secrétaire de la garderie, Kristina Coon-Boivin, qui a participé à l’activité des jeunes.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des enfants tiennent une banderole devant leur garderie.

« Joyce Echaquan, on en veut plus des cas comme ça », a lancé le chef de Manawan, Paul-Émile Ottawa, qui a pris part à la marche. « Je pense que c’est aujourd’hui le jour un de la justice, selon ce que la famille souhaite », a-t-il souligné.

Joyce Echaquan, 37 ans, est décédée à l’hôpital de Joliette, laissant dans le deuil ses sept enfants. Quelques instants avant sa mort, la femme de la communauté atikamekw de Manawan s’est filmée. Mme Echaquan s’était présentée à l’hôpital en raison de maux de ventre.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

On peut entendre sur la vidéo deux employées de l’établissement, dont une infirmière qui a été congédiée, insulter la femme. La vidéo avait été diffusée en direct sur Facebook.