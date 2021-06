Plaidoyer pour la reconnaissance du Principe de Joyce et du racisme systémique

Le grand chef du conseil de la Nation atikamekw, Constant Awashish, et le chef du conseil des Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa, ont tous deux plaidé, mardi matin, pour que le gouvernement du Québec reconnaisse le Principe de Joyce. Ce document, adopté à la suite du décès de Joyce Echaquan au Centre hospitalier de Lanaudière, vise à garantir à tous les Autochtones un droit d’accès équitable aux services sociaux et de santé.

Ariane Lacoursière

La Presse

Jusqu’à maintenant, le gouvernement a refusé d’adhérer au principe de Joyce, car il ne reconnait pas le principe de racisme systémique qui y est inclus. « En ne voulant pas reconnaître le Principe de Joyce, tacitement, c’est un parfait exemple de racisme systémique », plaide le grand chef Awashish.

Ce dernier a livré mardi matin ses recommandations à l’enquête publique du coroner qui vise à faire la lumière sur la mort de Joyce Echaquan, cette mère atikamekw de 37 ans, décédée le 28 septembre au Centre hospitalier de Lanaudière situé à Saint-Charles-Borromée (appelé communément hôpital de Joliette).

Joyce Echaquan est décédée « à cause de la négligence volontaire de nombreuses personnes de l’hôpital », selon le chef Paul-Émile Ottawa.

Ce dernier dénonce le « déni d’humanité » marqué « par les préjugés racistes que nous avons entendus tout au long des témoignages » faits durant l’enquête de la coroner Géhane Kamel. « Vous avez donc maintenant la mesure du racisme systémique qui est en place à l’hôpital de Joliette. Et vous pouvez comprendre pourquoi nous sommes si peu enclins à y aller », dit-il.

Le traumatisme des pensionnats

Le chef Ottawa a parlé de la crainte « ancestrale d’être soigné par des Allochtones » dans sa communauté. La « méfiance envers les soins de santé […] passent pas nos mauvaises expériences dans le système de santé, mais aussi par les pensionnats où nous n’avons pas été soignés adéquatement », dit-il.

Ayant lui-même fréquenté le pensionnat autochtone du Lac-Saint-Jean, Paul-Émile Ottawa est revenu sur les drames qui sont survenus dans ces établissements et mis à nouveau en lumière ces jours-ci par la découverte de 215 corps d’enfants sur le terrain du pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique. « Les séquelles sont nombreuses et nous sommes marqués au fer rouge par les indignités que nous avons subies », a-t-il dit.

« Imaginez la détresse de ces enfants que l’on arrachait à leur famille et qui ne devaient pas comprendre pourquoi leurs parents ne venaient pas les chercher durant de longs mois, ne sachant pas que leurs parents étaient interdits de faire quoi que ce soit pour récupérer leurs enfants sous la menace de finir en prison », a indiqué le chef Ottawa.

Une communauté marquée

Le chef Ottawa dit que le décès de Joyce Echaquan a créé un véritable traumatisme dans la communauté atikamekw, où tous se sentent « coupables de ne pas avoir pu agir » pour prévenir ce drame.

« Malgré toutes les belles promesses que nous avons entendues depuis le décès de Joyce, il y a encore eu de trop nombreux exemples de racisme, de maltraitance, comme la semaine dernière dans un autre hôpital, envers un Autochtone, ou envers ce jeune de 16 ans mis en quarantaine dans une pièce sans ouverture », dit-il.

Le chef Ottawa recommande entre autres que les futurs infirmières et médecins soient mieux formés sur les réalités autochtones. Que du personnel, notamment autochtone, soit ajouté dans les hôpitaux ayant une clientèle autochtone plus importante. Le chef Ottawa plaide pour une simplification du processus de plainte. Mais surtout, pour que le principe de racisme systémique soit reconnu et pour l’adoption du Principe de Joyce.

Le grand chef Constant Awashish fait lui aussi de l’adoption du Principe de Joyce, appuyé par le Collège des médecins du Québec, sa principale recommandation. Pour lui, s’il est clair que « les Québécois ne sont pas majoritairement racistes », reste que « des biais affectent le système de santé » et qu’il est important de reconnaître le racisme systémique. Selon lui, Joyce Echaquan a été « étiquetée » comme si « elle ne valait pas tous les efforts ». « Toutes les choses qui auraient pu aller mal se sont produites. Mais tout ça a été affecté par les biais », dit-il.

Le grand chef Awashish demande au premier ministre François Legault « de bien réfléchir en l’avenir ». « Est-ce qu’il veut léguer un héritage d’homme fort, ou il veut laisser un héritage de grand homme ? »