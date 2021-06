(Québec) À la suite de la macabre découverte de Kamloops, le gouvernement Legault dit vouloir « sécuriser » les sites d’anciens pensionnats situés au Québec. Le premier ministre a offert sa collaboration à Ottawa pour participer à d’éventuelles fouilles sur le terrain pour donner « le maximum » de réponses aux familles.

Fanny Lévesque

La Presse

Le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, ne ferme aucune porte quelques jours après la découverte des restes de 215 enfants autochtones sur le site d’un ancien pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique. « On n’exclut rien », a martelé le ministre en mêlée de presse, mardi.

« Aucune piste n’est écartée. Je travaille en collaboration avec la Sécurité publique, le Bureau du coroner et la Sûreté du Québec pour voir quelle sera l’approche et une de mes priorités sera de sécuriser les lieux », a-t-il expliqué.

« Comment peut-on s’assurer qu’il n’y aura pas d’autres travaux qui vont être faits sur un ces lieux-là qui pourraient contenir des corps malheureusement », a ajouté le ministre Lafrenière, qui assure que rien ne sera fait sans d’abord avoir eu l’accord des familles et communautés autochtones touchées.

Il explique que le Québec peut difficilement décider de mener des fouilles sur des sites situés dans des communautés autochtones sans leur consentement. Une douzaine de pensionnats ont existé au Québec, dont à Amos, à Mani-Utenam (Sept-Îles), à La Tuque, à Mashteuiatsh (au nord de Roberval) et à Fort George.

Québec et Ottawa ont ouvert le dialogue sur la question. Le premier ministre François Legault s’est dit « convaincu » qu’il n’y aura pas de « problème de compétences entre les gouvernements » sur ce dossier. Il ajoute que son gouvernement est « très, très ouvert à collaborer à des fouilles éventuelles ».

« On va faire, avec le gouvernement fédéral, tout ce qu’il faut pour aller chercher le maximum d’informations parce que c’est terrible ce que [ces familles ont] vécu et ce que vivent ces familles-là », a exprimé M. Legault, mardi.

M. Lafrenière souhaite consulter les familles ainsi que les chefs autochtones avant d’aller plus loin. « Je ne veux rien faire sans le faire avec et pour les familles ».

Pas d’amendements au projet de loi 79

Le ministre Lafrenière n’a pas l’intention d’élargir la portée de son projet de loi sur les enfants autochtones disparus à la « réalité des pensionnats ». Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, Ghislain Picard, a fait une demande en ce sens à Québec.

La pièce législative pourrait être adoptée dès cette semaine. L’étude détaillée s’est terminée jeudi dernier.

« Je pourrais faire une belle sortie publique, une belle annonce de communication en vous disant : on va l’amender. Mais, je le sais, dans mon for intérieur, que ça ne changerait absolument rien. Et moi, je ne ferai pas ça sur le dos des familles », a assuré M. Lafrenière.

Il rappelle qu’une loi provinciale « n’a pas d’emprise sur un dossier fédéral ».

Les partis d’opposition ont appuyé la proposition du chef Picard. Les formations politiques peuvent toujours déposer des amendements au projet de loi 79. Le Parti québécois a mentionné qu’il allait tenter de « faire inclure » les pensionnats à la pièce législative, mais évalue « toujours le chemin pour le faire ».

Québec ne ferme pas non plus la porte à la tenue d’une enquête publique sur les enfants autochtones disparus, mais pas maintenant. Le ministre Lafrenière ne l’écarte pas pour la suite, selon ce que permettront de découvrir les nouveaux mécanismes qui seront mis à la disposition des familles avec le projet de loi 79.

« Le projet de loi 79 n’est pas une fin en soi », a assuré le ministre. « Si on a besoin d’autres outils législatifs plus tard au cours de nos démarches, on ira […] Ça ne nous empêchera pas plus tard, si nécessaire, d’aller vers une enquête publique ou tout autre outils », a-t-il poursuivi.

Les évènements de Kamloops démontrent l’urgence de déclencher une enquête publique indépendante sur la disparition et la mort d’enfants autochtones au Québec, ont affirmé à l’unisson les partis d’opposition. Il s’agit aussi d’une demande faite par les familles d’enfants disparus dans le cadre de l’étude du projet de loi 79.

« Qu’est-ce que ça prendre à M. Legault pour envoyer un signal clair aux Premières Nations qui demandent depuis des lustres que la lumière soit faite concernant la disparition d’enfants que ce soit dans le système de santé ou le système de pensionnat ? », a lancé la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

« Qu’est-ce qu’attend M. Legault pour répondre à cette demande et enclencher réellement et non pas symboliquement le processus de réconciliation », a-t-elle ajouté.

Le Parti libéral a présenté une motion pour honorer la mémoire des 215 enfants autochtones de la Colombie-Britannique. Une minute de silence a été observée au Salon bleu.

« L’histoire des pensionnats autochtones, c’est vraiment un moment qui est extrêmement sombre dans notre histoire. C’est une énorme, je dis une énorme partielle de noirceur dans notre histoire collective », a fait valoir la cheffe libérale, Dominique Anglade.

Le projet de loi 79 doit permettre « la communication des renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement » de soins de santé québécois, mais pas en pensionnat.