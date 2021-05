Justice et faits divers

Meurtres des frères Falduto

« Je savais que c’était plus grave qu’une disparition »

Le procès devant jury de Marie-Josée Viau et de Guy Dion, accusés d’avoir comploté et participé aux meurtres des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto commis en 2016, s’est ouvert lundi matin au Centre de services judiciaires Gouin, à Montréal.