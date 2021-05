L’enquête est désormais entrée dans une nouvelle phase : après les témoignages du personnel soignant et des membres de la famille de Joyce Echaquan, c’est maintenant au tour de divers intervenants de venir formuler des recommandations.

(Montréal) L’impact de la mort de Joyce Echaquan s’est fait ressentir bien au-delà de l’hôpital de Joliette : des Autochtones de diverses communautés craignent d’aller se faire soigner depuis qu’ils ont appris ce qui lui est arrivé.

C’est ce qu’a rapporté le chirurgien innu Stanley Vollant, qui a témoigné lundi matin à l’enquête publique de la coroner sur la mort de la mère de famille atikamekw.

L’enquête est désormais entrée dans une nouvelle phase : après les témoignages du personnel soignant et des membres de la famille de Mme Echaquan, c’est maintenant au tour de divers intervenants de venir formuler des recommandations.

Joyce Echaquan, âgée de 37 ans, est morte le 28 septembre dernier à l’Hôpital de Joliette. Peu avant son décès, la mère de famille de la communauté atikamekw de Manawan s’est filmée de son lit d’hôpital alors que l’on entend une infirmière et une préposée aux bénéficiaires l’insulter et la dénigrer.

La vidéo filmée par Mme Echaquan a largement circulé dans les médias sociaux et a déclenché une onde de choc et d’indignation. De nombreuses voix se sont levées pour dénoncer le racisme existant envers les Autochtones.

Il y avait aussi beaucoup de questions sur la cause de la mort de la mère de sept enfants, survenue lors d’une matinée plutôt chaotique à l’hôpital.

Lundi, Dr Vollant a raconté son parcours personnel, miné par le racisme tout au long de ses études qui l’ont mené à devenir chirurgien digestif.

Il y a des préjugés fortement ancrés dans le système de santé, a-t-il dit : du racisme intégré et parfois « invisible ».

Il a formulé plusieurs recommandations, qui mettent l’accent sur la « sécurisation culturelle » des Autochtones qui vont se faire soigner à l’hôpital.

Selon lui, il faut que les différents ordres professionnels encouragent l’éducation de leurs membres pour savoir comment soigner tout en rassurant les Autochtones. Il faut rétablir la confiance, insiste-t-il, car « elle est brisée pour les Autochtones ».

La création d’un poste d’agent de liaison et de sécurisation culturelle, comme celui qui existait à l’hôpital de Joliette, est nécessaire, mais ils ont besoin de formation et il faut que la direction soit responsable et imputable du bon fonctionnement du rôle des personnes qui occupent ces postes.

À l’hôpital de Joliette, l’agente en poste le jour de la mort de Joyce Echaquan s’est vue interdire l’accès à l’urgence et n’avait eu aucun soutien de l’administration afin de pouvoir pleinement exercer son rôle.

L’objectif du coroner n’est pas de se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle de quiconque, mais plutôt de déterminer les causes et les circonstances d’un décès et de formuler, s’il y a lieu, des recommandations afin d’éviter d’autres décès semblables.