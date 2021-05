(Québec) Un poste de commandement mobile a été déployé samedi dans un secteur de Québec afin de retrouver un jeune de 19 ans porté disparu depuis vendredi. La police demande aussi l’aide du public.

La Presse Canadienne

Anthony Boucher a été vu pour la dernière fois à son domicile du secteur Saint-Émile vendredi matin vers 3 h, selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Il se déplacerait à pied et pourrait utiliser le transport en commun. Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité et sa vie, indique la police.

Selon la description fournie par le SPVQ, Anthony Boucher, qui mesure 1,78 m et pèse 56 kg, porte des lunettes de vue et a une cicatrice d’environ un centimètre entre les yeux. Le jeune homme aux cheveux bruns courts et aux yeux bruns pourrait porter un manteau en nylon noir « The North Face » et des espadrilles noires de pointure 8.

Les citoyens sont appelés à effectuer des vérifications sur leur terrain et autour de leur résidence. Ils peuvent faire parvenir aux policiers tout indice qui pourrait aider à localiser M. Boucher.

Le poste de commandement a été mis sur pied dans le secteur industriel, à l’ouest du boulevard Jean-Talon. Sur le terrain, le SPVQ a aussi déployé l’Unité de soutien et de recherche, l’Unité canine, des enquêteurs, des bénévoles ainsi que des membres du groupe tactique d’intervention (GTI) pour l’utilisation de drones.

Si des citoyens aperçoivent Anthony Boucher, la police les invite à composer le 911. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, il suffit d’appeler au 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de Québec, le 1-888 641-AGIR.