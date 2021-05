Vendredi, deux personnes se sont donné rendez-vous sur la terrasse d’un restaurant. Leur première terrasse depuis un siècle. (Note de l’auteur : Cette conversation est non genrée. Ça peut aussi bien être deux femmes, deux hommes, un homme et une femme, ou ni un homme et ni une femme.)

Stéphane Laporte

Collaboration spéciale

PERSONNE 1 : Salut !

PERSONNE 2 : Salut ! Ça fait trop longtemps !

PERSONNE 1 : Qu’est-ce que tu fais là ?

PERSONNE 2 : Ben… J’allais te faire la bise.

PERSONNE 1 : Wô minute ! On peut pas ! On n’est pas rendus là.

PERSONNE 2 : Excuse-moi. J’ai pas pensé. C’était comme un élan.

PERSONNE 1 : Moi, c’est le contraire. Je l’ai plus, cet élan-là. Pis je pense que ça me reviendra pas. Gardez vos microbes ! Y a pas juste la COVID-19, dans la vie. Vos grippes et vos gastros, j’en veux pas, non plus !

PERSONNE 2 : Vu de même…

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, LA PRESSE Les terrasses ont rouvert vendredi à Montréal et ailleurs au Québec.

PERSONNE 1 : C’est tellement excitant d’être sur une terrasse. Je pense que je vais faire un selfie. Ça te dérange pas ?

PERSONNE 2 : Ben non, voyons !

PERSONNE 1 : Qu’est-ce que tu fais ?

PERSONNE 2 : Je m’approche pour être dans le selfie.

PERSONNE 1 : Tu peux pas t’approcher. De toute façon, c’est un selfie, c’est juste moi.

PERSONNE 2 : Ah… OK.

LE SERVEUR : Bonjour ! Qu’allez-vous prendre ?

PERSONNE 2 : Un Astra Colada, SVP !

PERSONNE 1 : Un Apérol Pfizer pour moi !

PERSONNE 2 : Je peux enlever mon masque ?

​PERSONNE 1 : Pas besoin, ça te va bien.

​PERSONNE 2 : Ben là, comment tu veux que je boive mon drink ?

PERSONNE 1 : Ça, c’est un bon point. Y devrait y avoir un petit trou dans les masques pour pouvoir passer une paille.

PERSONNE 2 : Bon, je l’enlève. Pourquoi tu me regardes comme ça ?

​PERSONNE 1 : On dirait que t’as changé du bas de la face.

PERSONNE 2 : Pourquoi tu dis ça ? On était dans le même Zoom, hier.

PERSONNE 1 : Je sais, mais tu te ressembles pas.

​PERSONNE 2 : Ah… C’est parce que là, j’ai pas mis mon filtre. Sur Zoom, je me mets toujours un filtre.

​PERSONNE 1 : Ça te va ben, un filtre.

​PERSONNE 2 : Merci.

​PERSONNE 1 : Est-ce que ça te dérange, si je facetime ma mère pour lui montrer que je suis sur une terrasse ?

​PERSONNE 2 : Ben non, te gêne pas.

​PERSONNE 1 : Allô maman, c’est moi. Devine où je suis ? SUR UNE TERRASSE !!!!! Dehors !

MAMAN : Pourquoi tu ne m’as pas invitée ?

PERSONNE 1 : T’as ben raison ! C’est toi que j’aurais dû inviter. Je vais me reprendre bientôt ! Je te laisse, sinon ça va être impoli. On se reparle. Bisous. Ah, ma mère…

PERSONNE 2 : Je comprends ça. La famille, c’est important ! Parlant de famille, tu sais pas ce que notre plus jeune a fait à l’école, cette semaine…

PERSONNE 1 (pendant que la personne 2 raconte ce que son enfant a fait à l’école, la personne 1 pense ceci dans sa tête) : C’est quand même pratique, les rencontres virtuelles, quand quelqu’un te raconte quelque chose qui t’ennuie, tu peux mettre ton micro sur silencieux, et regarder des vidéos sur Facebook…

​PERSONNE 2 : … Non mais yé-tu intelligent, cet enfant-là ! Qu’est-ce que t’en penses ?

​PERSONNE 1 : Trop cute, trop cute.

​LE SERVEUR : Voici l’addition…

​PERSONNE 1 : Oh boy, ça coûte pas mal moins cher de boire à la maison !

​PERSONNE 2 : Oui, mais on est si bien sur une terrasse !

​PERSONNE 1 : C’est vrai. Quoique c’est pas chaud, chaud. Y fait combien ?

​PERSONNE 2 : 9 degrés.

​PERSONNE 1 : C’est ça que je dis. Fait frette ! Je pense que je vais y aller..

​PERSONNE 2 : Tu manges pas ?

​PERSONNE 1 : Pas besoin. Moi, mon selfie est fait, c’est pas mal pour ça que je venais… Pis te voir, bien sûr.

​PERSONNE 2 : Je vais manger en solitaire ?

​PERSONNE 1 : Je suis certain que tu peux facetimer quelqu’un, tu connais tellement de gens. Sinon, dans 20 minutes, je suis chez moi, pis je te zoome. Au chaud ! Bye bye de loin !

​Bon retour sur les terrasses. Réapprenons à vivre ensemble, en vrai !