Parce qu’elle était sous contention physique et chimique et qu’elle était instable, Joyce Echaquan aurait dû être transférée plus tôt dans une salle de réanimation des urgences de l’hôpital de Joliette le matin de son décès, le 28 septembre, selon un infirmier. Mais malgré plusieurs demandes à cet effet, le transfert aurait tardé, déplore cet infirmier, qui estime que peu de choses ont changé depuis et qu’un tel drame pourrait se reproduire.

Ariane Lacoursière

La Presse

Cet infirmier de liaison travaillait aux urgences de l’hôpital de Joliette le matin du 28 septembre. Vers 11 h, l’infirmier aurait été approché par une candidate à la profession infirmière (CPI) qui s’occupait de Joyce Echaquan. Cette jeune CPI, sans expérience, semblait « débordée », a raconté l’infirmier de liaison.

À au moins deux reprises, cette CPI aurait demandé que Joyce Echaquan soit transférée dans une salle de réanimation afin d’être sous observation. La patiente était à ce moment isolée dans une salle sans surveillance constante.

Les demandes de la CPI pour transférer Joyce Echaquan auraient toutes été refusées par l’infirmière assistante du supérieur immédiat, selon l’infirmier qui témoigne mercredi matin au huitième jour d’audiences de l’enquête publique du coroner qui vise à faire la lumière sur la mort de Joyce Echaquan.

Selon cet infirmier, une « surveillance visuelle et physique » était nécessaire pour Joyce Echaquan qui était sous sédation et contention. L’infirmier a aussi dit qu’il croyait qu’un moniteur cardiaque avait été installé à Joyce Echaquan, qui souffrait d’insuffisance cardiaque et portait un pacemaker. Mais ça n’aurait pas été le cas. « Je pense qu’il aurait dû être installé », dit-il, mettant cet oubli notamment sur le compte de l’inexpérience de la CPI. L’homme a raconté avoir dénoncé dès 2019 le manque d’encadrement des CPI, des étudiantes, aux urgences.

L’infirmier dit avoir décidé de contourner l’infirmière assistante du supérieur immédiat et s’être rendu directement à l’infirmière-chef pour demander que Joyce Echaquan soit transférée en réanimation.

L’infirmière-chef aurait alors abordé la question de la vidéo diffusée un peu plus tôt par Joyce Echaquan sur FacebookLive. L’infirmier n’était à ce moment pas au courant de l’existence de cette vidéo, où on entend une infirmière dire à Joyce Echaquan qu’elle est « épaisse en câlice ». « Je m’en fous de ta vidéo. Je veux m’occuper de la patiente. Elle n’est pas à la bonne place », a témoigné l’infirmier.

Un autre décès semblable

Selon lui, peu de changements ont été apportés aux urgences de l’hôpital de Joliette depuis le drame, si ce n’est qu’on n’y trouve plus de candidates à la profession infirmière. L’infirmier affirme qu’un autre décès est survenu il y a un mois ou deux dans des circonstances similaires.

« Les mesures sont-elles en place pour qu’un tel évènement ne se reproduise plus ? » a-t-on demandé à l’infirmier qui a répondu : « J’en doute fortement ».

Pour son témoignage, l’infirmier s’est présenté en uniforme en se disant « fier » de son travail. Il a déploré que lui et ses collègues subissent des menaces de certaines personnes depuis le drame. Il a aussi dit craindre de subir des représailles de son employeur.

En plus de ce témoin, l’infirmière assistante au supérieur immédiat et trois gestionnaires seront interrogés, mercredi.