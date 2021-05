La coroner Géhane Kamel estime que les premiers jours d’audience ont été « chargés d’émotions » et reconnait que certains de ses propos ont pu « indisposer certaines personnes », et elle s’en est dite « désolée ».

La coroner Géhane Kamel, qui dirige l’enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan, « prend acte » des reproches formulés à son endroit à la suite de propos tenus la semaine dernière dans le cadre de ses fonctions, mais refuse de se récuser et compte bien « se rendre au bout de ce chemin-là ».

Ariane Lacoursière

La Presse

La coroner Kamel reconnait que «certains de [ses] commentaires aient pu donner l’apparence d’une certaine partialité de [sa] part », mais elle affirme qu’elle a « en tout temps, depuis le premier jour de cette enquête, respecté [son] important devoir d’indépendance et d’impartialité en tant que coroner ».

La coroner s’est ainsi adressée au public au début de la septième journée d’audiences à l’enquête publique qu’elle mène sur la mort de Joyce Echaquan, cette femme atikamekw décédée le 28 septembre dernier à l’hôpital de Joliette dans des circonstances troublantes.

La coroner estime que les premiers jours d’audience ont été « chargés d’émotions » et reconnait que certains de ses propos ont pu « indisposer certaines personnes », et elle s’en est dite « désolée ». « J’en prends acte de façon sérieuse pour la suite des choses », dit-elle, tout en mentionnant vouloir « poursuivre les audiences dans le calme et la sérénité ».

La semaine dernière, la coroner Kamel a notamment mentionné à une infirmière venue témoigner que « votre histoire, elle ne tient pas debout ». La veille, le témoignage d’une préposée au bénéficiaires n’était « pas crédible », selon elle.

Me Kamel a rappelé qu’une enquête du coroner « n’est pas une détermination judiciaire de responsabilité criminelle ni civile », mais vise à faire la lumière sur le décès.

Selon Me Kamel, « les réponses évasives ou opaques nuisent à cette quête de vérité et de réponses claires ».

Me Kamel mentionne que « le chemin que nous avons pris le 13 mai dernier n’est pas facile. Il est rocailleux ». Elle affirme que des « sujets délicats » seront abordés.

Mais « nous avons le devoir de faire la lumière sur cette mort », dit-elle.

L’avocat Conrad Lord, qui représente une infirmière congédiée, s’est interrogé sur « les conséquences » du fait que Me Kamel reste en poste. « Est-ce que votre rapport ne risque pas de manquer d’objectivité et de crédibilité en ne vous récusant pas ? », a demandé l’avocat. Il estime que Me Kamel n’a pas fait preuve de retenue.

Il craint que la crédibilité du rapport ne soit entachée par les « interventions, faits et gestes reprochés » à la coroner.

Me Kamel a reconnu s’être impatientée la semaine dernière, mais « quand on cherche la vérité, mais qu’on reçoit des réponses opaques et évasives alors qu’on a une situation qui est très claire d’un décès pour lequel on veut tous avancer pour comprendre ce qui s’est passé […], moi, vous ne m’avez pas entendu me récuser ce matin. Je vais aller au bout de ça ». L’enquête publique se poursuit aujourd’hui à Trois-Rivières.