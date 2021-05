La coroner Géhane Kamel estime que les premiers jours d’audience ont été « chargés d’émotions » et reconnait que certains de ses propos ont pu « indisposer certaines personnes », et elle s’en est dite « désolée ».

Pendant que Joyce Echaquan hurlait de douleur aux urgences de l’hôpital de Joliette, au moins quatre infirmières « riaient d’elle », selon une femme de 34 ans venue témoigner lundi à l’enquête publique du coroner sur le décès de la mère de famille atikamekw, décédée le 28 septembre dans des circonstances troublantes. Trois autres témoins ont raconté avoir entendu des propos comme « c’est une Indienne c’est pas grave » ou « ça aime mieux se faire fourrer pis avoir des enfants ».

Ariane Lacoursière

La Presse

Dans un témoignage fort émotif, Annie Desroches a raconté les heures qu’elle a passées aux urgences, étendue sur une civière, aux côtés de Joyce Echaquan, le 28 septembre. Dans une lettre déposée en preuve et qu’elle a lue, Annie Desroches a affirmé que Joyce Echaquan disait être là pour « des douleurs au ventre » qu’elle a associées à un sevrage. « Elle disait aux infirmières qu’elle repartait toujours avec des morphines » et disait « ne plus vouloir cette cochonnerie de médicament de merde », a indiqué Mme Desroches.

Celle-ci affirme que jamais Joyce Echaquan n’a « manifesté d’agressivité ou d’impolitesse envers le personnel ». Si elle était calme au début, Mme Echaquan aurait ensuite commencé à souffrir et poussait « des cris de quelqu’un qui endure sa souffrance depuis beaucoup de temps », selon Mme Desroches.

À un certain moment, Joyce Echaquan aurait demandé d’être contentionnée, ce qu’on lui aurait refusé. Elle serait tombée par terre et une infirmière aurait dit à une collègue qui voulait savoir ce qui s’était passé : « Elle s’est jetée à terre, tu sais bien ! » soutient Mme Desroches, qui a beaucoup pleuré dans son témoignage. Joyce Echaquan aurait continué de hurler selon la témoin, et une infirmière aurait dit : « Là, tu vas arrêter de crier de même, là tu déranges tout le monde ici. On n’est pas dans une garderie ici, on gère pas les bébés ».

Mme Desroches indique qu’au moins quatre infirmières riaient à ce moment de Joyce Echaquan. Si elle n’a pas entendu ce qu’elles disaient, Mme Desroches estime que celles-ci se moquaient clairement de la patiente atikamekw, qui hurlait qu’elle allait « quitter son corps » et qui disait « vous me laissez mourir ! ». « C’était de Joyce qu’elles riaient. Elles la regardaient et riaient », a dit Mme Desroches.

D’autres témoins

Deux autres témoins présents aux urgences le jour du drame ont aussi rapporté différents propos tenus envers Joyce Echaquan. Stéphane Guilbault, dont la fille était traitée aux urgences, dit avoir entendu du personnel crier et certains dire : « les Indiennes ils aiment ça se plaindre pour rien, se faire fourrer pis avoir des enfants ». Josiane Ulrich, qui était aussi aux urgences, dit avoir entendu des infirmières dirent qu’elles étaient « tannées de l’entendre se plaindre » en parlant de Joyce Echaquan et dire que « on paye pour ça » ou « c’est une Indienne c’est pas grave ».

Soignée souvent à l’hôpital de Joliette, Mme Ulrich dit avoir entendu dans le passé le personnel « être bête » ou « ignorer » certains patients, souvent Autochtones.

Un peu plus tôt lundi, une infirmière ayant travaillé de 2010 à 2020 à l’hôpital de Joliette a affirmé avoir déjà entendu des commentaires « négatifs » de la part de certains collègues sur les patients autochtones et de différentes nationalités. Cette infirmière a aussi raconté avoir été témoin d’un évènement troublant impliquant l’infirmière congédiée à la suite du décès de Joyce Echaquan. Cette dernière, qui a dit que Joyce Echaquan était « épaisse en câlice » et « ben meilleure pour fourrer » dans une vidéo captée par la défunte, aurait tenu d’autres propos envers un patient syrien quelques années auparavant, selon son ex-collègue. Celle-ci a dit qu’elle travaillait au triage il y a moins de cinq ans. Un patient syrien serait venu consulter avec sa famille. Elle a raconté avoir eu recours à une traductrice pendant 30 minutes pour bien évaluer ce patient.

L’infirmière a raconté que sa collègue aujourd’hui congédiée, lui aurait reproché d’avoir « pris trop de temps » avec ce patient. « Ils ne viennent pas d’ici », aurait dit la collègue, dont nous ne pouvons révéler l’identité. L’incident aurait été rapporté à la chef de service.

La coroner martèle qu’elle est impartiale

La coroner Géhane Kamel qui dirige l’enquête publique sur le décès de Joyce Echaquan reconnait que certains de ses commentaires prononcés la dernière ont pu donner « l’apparence d’une certaine partialité » de sa part, mais elle affirme qu’elle a « en tout temps depuis le premier jour de cette enquête, respecté mon (son) important devoir d’indépendance et d’impartialité en tant que coroner ». La semaine dernière, la coroner Kamel avait notamment mentionné à une infirmière congédiée venue témoigner que : « Votre histoire, elle ne tient pas debout ». La coroner reconnait que certains de ses propos ont pu « indisposer certaines personnes » et elle s’en est dite « désolée ». « J’en prends acte de façon sérieuse pour la suite des choses », dit-elle, tout en mentionnant vouloir « poursuivre les audiences dans le calme et la sérénité ».