Toutes les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire des Trois-Lacs seront fermées mardi prochain en raison de la fermeture d’urgence du pont de l’Île-aux-Tourtes.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« La configuration géographique de notre territoire fait en sorte que le transport du domicile des employés et des élèves vers les écoles est directement [touché] », peut-on lire dans une lettre de la direction aux parents des élèves.

Les établissements primaires et secondaires du Centre de services scolaire des Trois-Lacs seront fermés le mardi 25 mai « afin de permettre à chacun des établissements d’analyser les impacts de cette situation sur son milieu ».

Le centre de services scolaire compte 31 écoles et plus de 14 000 jeunes et adultes de la région Vaudreuil-Soulanges. Certaines écoles se trouvent à plus de 50 km du pont de l’Île-aux-Tourtes.

Les services de garde seront fermés, et aucun cours à distance ne sera donné. Les cours pour les élèves inscrits aux services éducatifs à distance pour l’année scolaire 2020-2021 sont maintenus.

« Après évaluation, si des écoles de certains secteurs devaient fermer, nous offrirons aux parents concernés la possibilité d’aller chercher, le mercredi 26 mai, le matériel nécessaire afin de basculer en enseignement à distance », a précisé la directrice générale du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, Sophie Proulx.

Rappelons que le pont de l’A40 qui relie l’ouest de l’île de Montréal à Vaudreuil-Dorion a été fermé d’urgence, jeudi, sans échéancier de réouverture. Le bris accidentel d’une quarantaine de tiges de renforcement, dans le cadre de l’installation de nouvelles structures de renforcement ce printemps, a mené à sa fermeture.