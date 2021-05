« Mes enfants n’auront plus de place pour vivre. » Des militants mohawks ont protesté samedi, à Kanesatake, contre un ensemble résidentiel prévu dans la Pinède qui, selon eux, engendrera forcément une coupe d’arbres importante.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On est exactement là où on était il y a 30 ans, avec le golf d’Oka et le début de la crise », lance Alan Harrington, l’un des organisateurs de la manifestation, qui se tient en avant-midi. Pour ce résidant natif de Kanesatake, qui avait fait une grève de la faim de 15 jours en 2019 pour exiger d’Ottawa un moratoire sur le développement immobilier, la communauté « n’est jamais impliquée ».

« Nous n’avons jamais été amenés dans les discussions. On ne nous parle jamais des enjeux. On découvre par nous-même que des contrats ont été signés, que des terrains ont été vendus, et que des promoteurs ont des plans de développement », dénonce-t-il.

Notre communauté devient de plus en plus petite, chaque jour, parce que la Ville et les promoteurs achètent les terres, les transforment en grosses maisons. Mes enfants n’auront plus de place pour vivre si ça continue. C’est pour eux que je me lève. Alan Harrington, co-organisateur de la manifestation

Trop souvent, ces dossiers sont « politisés », condamne M. Harrington. « Si on ne s’était pas mobilisé dans les dernières années pour stopper les ambitions qu’il y avait dans le parc d’Oka, ce serait déjà très développé là aussi. Les gens sont tannés de voir les espaces verts être aspirés », soupire-t-il.

La militante mohawk Ellen Gabriel, bien connue dans la communauté, était aussi présente samedi. « Nous nous battons pour protéger l’une des dernières traces de nos patries contre l’empiètement et la fraude foncière pure et simple. Ce n’est pas un problème nouveau, c’est un conflit vieux de trois siècles qui persiste à cause du racisme systémique, de l’ignorance et de la cruauté de la colonisation », a-t-elle martelé.

Contexte de vives tensions

En décembre, la municipalité d’Oka changeait le zonage de la Pinède afin « d’en assurer sa sauvegarde et sa mise en valeur dans l’intérêt public ». Le site a alors été déclaré « patrimonial » et « en conservation environnementale », empêchant ainsi tout ensemble résidentiel sur ces terres.

La décision a toutefois rapidement engendré des tensions. Elle a notamment été critiquée par le Conseil mohawk de Kanesatake, qui a d’ailleurs lancé une poursuite contre la Ville il y a quelques mois. Pour le grand chef Serge Otsi Simon, la municipalité ne veut en réalité « qu’empêcher Kanesatake de rapatrier ses terres ancestrales », a-t-il soutenu dans un communiqué.

De son côté, le promoteur qui souhaite faire développer un terrain résidentiel dans la Pinède, Grégoire Gollin, menace de poursuivre la Ville d’Oka si celle-ci ne change pas son règlement de zonage. « Sous le couvert de la conservation, le maire agit en cowboy avec l’argent des contribuables, dans leur dos », a-t-il soutenu dans une lettre ouverte publiée au début mai, dans l’Éveil.

M. Gollin affirme poursuivre depuis le début une « vision de réconciliation », et dit reconnaître son obligation « de consulter la communauté mohawk voisine sur l’utilisation de terres qu’elle et nos gouvernements considèrent leur avoir été volées ». « Loin de moi l’idée de m’opposer à la conservation et loin de moi l’idée de développer sans d’abord consulter », a-t-il d’ailleurs promis.

Joint par La Presse samedi, le maire d’Oka, Pascal Quevillon, dit ne pas comprendre la position du promoteur. « Il y a deux ans, il a fait un don écologique à la Pinède et maintenant, il menace de poursuivre parce qu’il ne peut plus développer ! C’est un peu incohérent. En bout de ligne, je pense que c’est vraiment une question monétaire », tranche l’élu municipal.

« À la Ville, on va tenir notre bout dans ce dossier. Si M. Gollin décide d’aller plus loin et de nous envoyer une mise à demeure, on l’évaluera, mais on tient à conserver cette forêt-là et, du même coup, la paix entre les deux communautés. Cette forêt a une histoire précieuse, et on veut la préserver », conclut le maire Quevillon au bout du fil.