Fée marraine un jour, fée marraine toujours

Il était une fois une prof d’anglais au grand cœur qui tenait mordicus à ce que toutes ses finissantes, même les plus défavorisées, puissent aller au bal. Sept ans plus tard, Linda Blouin prend sa retraite de l’enseignement. Mais fée marraine elle est, fée marraine elle demeure, et la voilà qui distribue maintenant des bourses d’études.