(Trois-Rivières ) L’infirmière congédiée que l’on entend insulter Joyce Echaquan sur la vidéo filmée avant sa mort a livré sa version jeudi, au jour 6 de l’enquête publique du coroner. La femme a expliqué « s’être fâchée » en raison d’une surcharge de travail. La coroner Me Géhane Kamel a de nouveau lancé un appel au calme alors qu’on l’a informé à la pause que des « infirmières et leurs familles » avaient reçu des menaces de mort.

Fanny Lévesque

La Presse

C’était un témoignage fort attendu. L’infirmière qui était au chevet de Joyce Echaquan lorsque celle-ci amorce une diffusion en direct sur Facebook a apporté son éclairage sur les évènements au palais de justice de Trois-Rivières. Elle a plaidé avoir agi ainsi en raison d’une surcharge et des conditions pénibles de travail, qui se sont dégradées au cours des dernières années.

« Je me suis choquée, je ne sais pas ce que j’ai dit à la patiente. Je pense juste que je n’en reviens pas de qui se passe. On nous traite comme des esclaves, des pions. Je n’en reviens pas. Personne ne veut nous aider, ne nous entend. Les syndicats ont fait des slogans, […] on dénonce… Personne n’écoute depuis des années », a-t-elle relaté en sanglots.

« Je ne me suis pas levée en me disant : aujourd’hui, je vais me choquer. Je suis tellement désolée de ce que j’ai dit. Quand on m’a fait écouter [la vidéo], je me suis dit : ce n’est pas moi, ce n’est pas moi. Je suis désolée, je suis désolée », a-t-elle poursuivi s’adressant à la famille Echaquan-Dubé.

« Je sais que j’ai été super méchante et je regrette tellement. Je m’excuse à sa famille et à mes confrères de travail », a-t-elle dit.

Les évènements surviennent alors que Joyce Echaquan est retrouvée au sol, à côté de sa civière. Elle vient d’être transférée dans une salle d’isolement des urgences parce qu’elle est agitée. On lui a fait une injection d’Haldol, un médicament contre l’agitation assez puissant pour être considéré comme une contention physique. L’ex-employée de l’hôpital de Joliette dit avoir « explosé » après son arrivée dans la chambre.

La coroner, Me Géhane Kamel, a mis en lumière plusieurs contradictions entre ce qu’on rapporté différents témoins depuis le début de l’enquête et la version relatée par la témoin. Pour les propos désobligeants qui auraient été tenus par la témoin - avant la vidéo - et relatés par d’autres témoins, elle a nié ou dit ne plus en avoir souvenir. Elle n’a encore pas été questionnée sur la teneur de ses propos. Son témoignage se poursuit.

Elle dit avoir « en avoir perdu des bouts » après sa colère. Le nom des travailleurs de l’établissement de santé est frappé d’une ordonnance de non-publication.

Appel au calme

Au retour de la pause, après le témoignage de l’infirmière, Me Géhane Kamel a dit avoir été informée par l’avocate du CISSS de Lanaudière que « des infirmières et leurs familles ont reçu des menaces directes de mort et que les corps policiers ont été mis au courant ».

La coroner a lancé un appel au calme. Elle s’est dite choquée. « Je pars du principe que nous sommes tous des êtres humains, pas des animaux. Je n’ai jamais cru et je ne crois pas à ce qu’est la vengeance. [J’aime croire] que tout finit par se régler par de la bienveillance », a-t-elle lancé.

« L’image que ça donne, c’est justement ce qu’on essaie de défaire. […] On ne veut pas se retrouver sur un champ de bataille », a-t-elle rappelé. Lundi, alors que le témoignage du personnel soignant débutait, les chefs atikamekw Paul-Émile Ottawa et Constant Awashish ont lancé des appels au calme dans la communauté, sachant que la semaine serait éprouvante. La famille a lancé un appel similaire.

Mercredi, une préposée aux bénéficiaires, qui a aussi été congédiée après les évènements, a assuré qu’« il n’y avait pas de malveillance » dans ses propos. Une version que la coroner Géhane Kamel a déjà qualifiée de « pas crédible ». Cette ex-employée a expliqué avoir voulu « motiver » Joyce Echaquan. « Je voulais la garder en contact avec la réalité, lui amener des faits simples et concrets, la rattacher à quelque chose. Moi, mes enfants, c’est la chose la plus importante au monde […], ils sont une source de motivation », a-t-elle illustré.