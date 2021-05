PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE

Plus de 130 victimes d’exploitation sexuelle et 630 ONG veulent que le Congrès américain ordonne au FBI de lancer une « enquête criminelle complète » sur la pornographie en ligne et présentent MindGeek comme « un modèle d’indifférence à l’égard des femmes et des enfants ».