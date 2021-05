Pierre-Luc Lachance va porter les couleurs de Québec forte et fière.

Un ex d’Équipe Labeaume se joint à Bruno Marchand

(Québec) La candidature à la mairie de Québec de Bruno Marchand vient de prendre un nouvel élan : le conseiller Pierre-Luc Lachance a décidé de se rallier à son tout nouveau parti.

Gabriel Béland

La Presse

Le conseiller du district de Saint-Roch – Saint-Sauveur avait été élu sous les couleurs d’Équipe Labeaume en 2017. Il a quitté il y a moins d’un mois la formation du maire sortant. Il siégeait depuis comme indépendant.

« Quand j’ai quitté Équipe Labeaume c’était pour devenir indépendant. Je n’avais pas eu d’offre de quelconque parti que ce soit. C’était un pas de recul », a expliqué mercredi Pierre-Luc Lachance, au moment d’annoncer qu’il allait porter les couleurs de Québec forte et fière lors des élections de novembre prochain.

Régis Labeaume a annoncé qu’il ne se représenterait pas. La semaine dernière, il a passé le flambeau à Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif, qui pilotera un parti à son nom.

M. Lachance a finalement décidé de rejoindre Bruno Marchand. « On est allés marcher ensemble. On a échangé […] Ça s’est passé de façon très naturelle. Des amis nous ont mis en contact qui savaient qu’on avait des valeurs qui se ressemblaient », a dit M. Lachance, qui n’a pas voulu « comparer Marie-Josée Savard et Bruno Marchand ».

L’élu est resté très vague sur les raisons de son départ d’Équipe Labeaume. « Il y a des débats à l’interne où nos positions n’étaient pas entièrement alignées. C’est sain en démocratie. Ça n’a pas motivé mon départ », assure celui qui n’a pas de voiture et fait du déplacement actif une priorité politique.

Québec forte et fière devient donc le quatrième parti représenté au conseil municipal. Bruno Marchand est à finaliser sa liste de candidats. Il soutient que l’annonce de Régis Labeaume de ne pas se représenter a fouetté l’intérêt de certains candidats potentiels.

« Il y avait des gens pour qui la décision (de M. Labeaume) n’avait pas d’influence. Il y avait des gens qui voulaient attendre voir », dit-il.

Des inquiétudes quant au troisième lien

Le chef de Québec forte et fière se dit par ailleurs préoccupé par les sorties du tunnel Québec-Lévis que projette construire le gouvernement dans sa ville. Rappelons qu’une des sorties doit surgir de terre près du Centre Vidéotron, et l’autre en plein quartier St-Roch.

« On l’a appris lundi comme tout le monde. Pour nous il n’est pas possible de retourner en arrière et de retrouver un St-Roch comme c’était il y a 10 ou 15 ans », a lancé M. Marchand.

Celui-ci a rappelé que le quartier avait été défiguré par des projets d’autoroute, notamment Dufferin-Montmorency.

« Ç’a créé une cicatrice dans le quartier, croit-il. Il n’est pas question de revenir en arrière là-dessus. Si on veut vraiment défendre les citoyens, on ne peut pas accepter ça. Il faut trouver des solutions. »

Québec forte et fière n’a pas encore de position tranchée sur le troisième lien. Le parti veut « des réponses à ses questions » et « continuer d’entendre les experts et les citoyens ».