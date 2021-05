(Trois-Rivières) Une infirmière a affirmé qu’il existe « un réel problème avec l’hôpital de Joliette et la communauté » atikamekw, au jour 4 de l’enquête publique du coroner sur la mort de Joyce Echaquan. La veille, Me Géhane Kamel n’a pas caché son agacement alors que des membres du personnel ont rapporté n’avoir jamais entendu des commentaires désobligeants envers les Premières Nations.

Fanny Lévesque

La Presse

Des travailleurs de la santé qui ont été au chevet de Mme Echaquan pendant son séjour à l’hôpital jusqu’à sa mort, le 28 septembre, témoignent cette semaine au palais de justice de Trois-Rivières. Deux infirmières, trois infirmières auxiliaires ainsi qu’une préposée aux bénéficiaires seront entendues mardi.

Le nom des employés de l’établissement de santé est frappé d’une ordonnance de non-publication.

Depuis lundi, tous les employés qui ont défilé devant la coroner ont affirmé n’avoir jamais – même de leur carrière – été témoins de commentaires désobligeants envers les Premières Nations sur leur lieu de travail. La première témoin mardi a soutenu la même chose devant Me Kamel, ce qui l’a fait réagir à nouveau.

« Je ne crois pas ça, qu’il n’y a pas de commentaires désobligeants », a lancé Me Kamel devant l’audience.

L’infirmière qui était devant elle a répondu que « peut-être il y en avait », mais qu’elle n’en a « jamais entendu ». Me Géhane Kamel a alors demandé pourquoi, selon l’avis du témoin, les autorités « mettent autant d’argent » pour rendre obligatoire une formation sur la culture atikamekw alors « qu’il n’y a pas de problème ».

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Me Géhane Kamel

« Je crois qu’il y a un réel problème avec l’hôpital de Joliette et la communauté », a admis l’infirmière, évoquant « la différence » et « les jugements ». Me Kamel lui a demandé si donc, il y avait « cette perception » que les Autochtones « sont des alcooliques », « des toxicomanes » et qu’ils « profitent du système ». Elle a répondu « oui ».

Me Kamel a salué le courage de l’employée. « Le jour où l’on va être capable de reconnaître qu’on a des biais, on va faire un pas », a plus tard expliqué la coroner, disant s’inclure dans son propos.

Deux travailleuses de la santé entendues mardi ont indiqué que la formation rendue obligatoire dans la foulée de la mort de Mme Echaquan n’était pas très utile pour améliorer leurs pratiques. Elles ont soutenu vouloir recevoir davantage de formation sur les réalités des Atikamekw.

Par ailleurs, ces deux employées ont affirmé ne pas connaître Barbara Flamand, une Atikamekw qui assurait à l’époque le rôle d’agente de liaison à l’hôpital de Joliette.

Lundi, une employée a affirmé avoir reçu de la direction une consigne verbale de ne « pas parler » du cas de Joyce Echaquan entre collègues.

Agitation dans la nuit

Il a été possible d’en savoir un peu plus sur l’épisode d’agitation de Joyce Echaquan dans la nuit du 27 au 28 septembre alors qu’elle se trouve à l’urgence. Le gastro-entérologue Jean-Philippe Blais a soutenu lundi que Mme Echaquan présentait des symptômes de sevrage en début de soirée, vers 20 h.

Une infirmière qui était en poste a relaté que vers 19 h 40, Joyce Echaquan se trouvait assise au sol, près de sa civière. Elle accepte de retourner dans son lit. Elle est agitée. Selon l’employée, elle demande à avoir de la morphine et d’être placée sous contention. L’infirmière communique avec le Dr Blais.

Joyce Echaquan aurait alors mentionné qu’elle avait « consommé les médicaments de sa pharmacie ». Elle n’aurait pas précisé quoi ni en quelle quantité. Les employés ont présumé qu’il s’agissait de narcotiques. Le Dr Blais choisit de lui administrer une petite quantité de morphine (oral) dans le but de la sevrer.

Après avoir obtenu l’autorisation de sa supérieure, l’infirmière place Mme Echaquan sous contention, l’installe dans une chambre isolée et affecte une préposée à son chevet en continu. Elle sera sous mesures de contention pendant environ une heure. Selon le témoin, vers 22 h 10, elle est « calme », « alerte » et « réveillée ».

Selon une deuxième travailleuse de la santé, Mme Echaquan passe la nuit dans le calme. Vers 8 h le matin, le 28 septembre – le jour de sa mort – elle est encore bien. C’est plus tard en soirée, que l’employée qui était maintenant à la maison apprend la mort de Joyce Echaquan sur les réseaux sociaux. Elle voit la vidéo.

« Sérieux, j’étais anéantie. Je ne pouvais pas croire que ça s’était passé », a-t-elle soufflé. « Quand je suis partie, elle était bien ».

Joyce Echaquan est arrivée par ambulance le 26 septembre pour une douleur aiguë à l’abdomen. Elle devait subir une côlonoscopie le matin du 28. À 10 h 37, elle amorce une vidéo en direct sur Facebook depuis son lit d’hôpital. Elle se tord de douleur et appelle à l’aide alors que le personnel à son chevet l’insulte.

La cause de sa mort n’a pas encore été révélée.

Des proches ont déploré la semaine dernière que Mme Echaquan ait été mise sous contention aux urgences. Les sangles étaient toujours à ses poignets, à ses chevilles et autour de sa taille après sa mort.