(Ottawa) Le major-général Dany Fortin, chef d’orchestre de l’opération nationale de vaccination dont le départ surprise a été annoncé vendredi soir, nie vigoureusement « une allégation » dont il fait l’objet, et il a été pris de court en apprenant qu’il faisait l’objet d’une enquête militaire, affirme son avocat.

Mélanie Marquis

La Presse

« Cela l’a pris complètement par surprise. Il nie vigoureusement et catégoriquement cette allégation », a écrit son avocat, Mark Létourneau, dans une déclaration transmise lundi après-midi à des médias anglophones. Il n’a pas précisé à quelle allégation il faisait référence.

Le réseau CTV a fait état samedi soir d’une allégation remontant à 1989. L’élève-officier Fortin se serait « exhibé » devant une femme au collège royal militaire de Saint-Jean. On y ajoute que l’allégation aurait été formulée il y a deux mois.

Le gouvernement lui avait confié en novembre dernier les rênes de la distribution des vaccins au pays.

Le départ subit du major-général demeure enveloppé de mystère. Les libéraux ont été très avares de détails, lundi. Le premier ministre Justin Trudeau n’était pas disponible pour répondre aux questions des journalistes à l’issue d’une annonce virtuelle — un « conflit d’horaire », a-t-on plaidé.

À son bureau, on a soutenu que « comme il s’agit d’une enquête en cours, nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires », et que « ces questions [d’inconduite] sont traitées par les autorités et par les représentants [de l’armée] ». Au besoin, le cabinet du premier ministre obtient ensuite « des mises à jour ».

L’opposition à Ottawa s’inquiète des répercussions que pourrait avoir ce changement à la tête de la mission.

D’autant plus que l’on reçoit au pays cette semaine un nombre record de 4,5 millions de doses de Pfizer-BioNTech et de Moderna — et qu’on n’a pas encore réparti entre les provinces et les territoires les 655 000 doses d’AstraZeneca livrées la semaine passée.

C’est le chef d’état-major de la Défense par intérim, Wayne Eyre, qui doit prendre les commandes de la campagne de vaccination nationale, a indiqué le gouvernement dans le communiqué de trois lignes qui annonçait le retrait du major-général Fortin, vendredi soir.