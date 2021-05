À la suite de l’attaque informatique dirigée vers la plateforme La Place 0-5, tous les ministères et organismes publics sont priés de fermer l’accès à leurs services numériques si ceux-ci contiennent des données jugées sensibles.

Léa Carrier

La Presse

La mesure préventive a été communiquée vendredi soir par le Conseil du Trésor. « La cybersécurité des données gouvernementales est prise très au sérieux et des actions sont en cours afin d’éviter que d’autres incidents semblables ne surviennent », précise l’avis.

Pour le moment, Québec n’est pas au courant d’autres renseignements personnels ou confidentiels qui auraient été dérobés dans la foulée de l’attaque révélée par La Presse, plus tôt cette semaine. Rappelons qu’un individu aurait accédé aux données personnelles hébergées par le fournisseur informatique de la Coopérative Enfance Famille, qui gère La Place 0-5, le guichet unique d’accès aux places en services de garde éducatifs.

Les dossiers de quelque 5000 parents, contenant des informations confidentielles, dont le nom de leurs enfants, auraient été téléchargés.

Le Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) et le réseau gouvernemental de cyberdéfense se sont saisis du dossier, et surveillent de « très près » la situation. « [Ils] évaluent la cybersécurité des services numériques gouvernementaux en cause et s’assureront de l’application de correctifs, si nécessaire, avant la réouverture de ceux-ci », indique le communiqué.