(Trois-Rivières) Au jour 1 de l’enquête publique du coroner sur la mort troublante de Joyce Echaquan, son conjoint, Carol Dubé, a dit se sentir prêt à traverser cet éprouvant exercice. L’avocat de la famille Echaquan espère que les gouvernements sont à l’écoute et que cette enquête permettra de s’attaquer « à des enjeux systémiques ».

Fanny Lévesque

La Presse

Le moment était solennel. Les membres de la communauté atikamekw réunis devant le palais de justice de Trois-Rivières ont pris un temps de silence pour écouter la prière d’un aîné. Carol Dubé, entouré de ses enfants, a pris la parole. « Je me sens prêt, je me sens confiant », a-t-il lancé devant les journalistes.

Vêtu d’une chemise mauve - couleur en mémoire de Joyce Echaquan -, il a pris soin de lire une courte déclaration avant le début des travaux du coroner. Il sera le deuxième témoin entendu jeudi au palais de justice de Trois-Rivières. Treize jours d’audiences sont prévus pour faire la lumière sur les circonstances de la mort de Joyce Echaquan. L’Atikamekw de 37 ans est morte le 28 septembre dernier à l’hôpital de Joliette sous une pluie d’insultes racistes du personnel soignant.

Cette mère de sept enfants a eu le réflexe d’amorcer une diffusion en direct sur sa page Facebook. Dans une vidéo qui a provoqué l’indignation générale, on la voit se tordant de douleur, hurlant pour « qu’on vienne [la] chercher » alors que deux travailleuses de la santé l’insultent. Elle est morte dans les heures qui ont suivi.

« Je suis comme vous. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je ne sais pas à quoi m’attendre, je ne sais pas ce que nous allons apprendre, je vais écouter chaque témoignage », a poursuivi Carol Dubé. L’avocat Me Patrick Martin-Ménard représente la famille Echaquan dans cette affaire.

« C’est une étape importante, c’est le premier moment où l’on pourra avoir des réponses à nos nombreuses questions, je pense que la famille avait très hâte à ce jour. Maintenant, on va pouvoir entendre de nombreux témoins et la coroner pourra faire enquête », a-t-il affirmé. « On espère aussi que cette enquête-là va permettre de faire la lumière non seulement sur ce qui est arrivé à Joyce, mais aussi sur des enjeux davantage systémiques, notamment au niveau de l’accès aux soins de santé », a-t-il ajouté.

En entrevue à La Presse à la veille du début des travaux, Me Patrick Martin-Ménard affirmait que l’histoire tragique de Joyce Echaquan n’est « pas un cas isolé ou extrême », il est « l’emblème d’une problématique beaucoup plus large » et l’enquête publique du coroner sur sa mort sera « une excellente occasion d’en parler ».

Le chef de Manawan, Paul-Émile Ottawa, et le grand chef de la nation atikamekw, Constant Awashish, sont sur place. L’exercice sera difficile, mais nécessaire. Le chef Awashish le voit même comme un moment d’offrir « une certaine éducation, une sensibilisation dans le public ». Le chef Ottawa et lui estiment que les Québécois réclament aussi du changement dans le traitement réservé aux Premières Nations.