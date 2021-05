(Québec) Tout exercice de bilan de l’année 2020 comporte son lot d’incongruités en raison des nombreux bouleversements attribuables à la pandémie de COVID-19. Celui de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ne fait pas exception, alors que l’on constate une forte baisse des accidents, mais une hausse du nombre de décès sur les routes du Québec.

La Presse Canadienne

Les restrictions liées aux déplacements, le confinement, la fermeture des bureaux et des commerces ont notamment eu un important impact sur la circulation routière en 2020. D’ailleurs, on observe les baisses les plus importantes en matière d’accidents lors des mois de mars, avril et mai 2020, au moment du confinement général dans la province.

Au total, ce sont 10 617 personnes qui ont été impliquées dans des accidents sur les routes du Québec l’année dernière, soit une baisse de 30,3 % par rapport à 2019. Lorsque l’on s’attarde aux conséquences de ces accidents, le nombre de personnes blessées légèrement a chuté de 31,3 % et le nombre de blessés graves a fléchi de 12,4 %.

Là où le tableau s’assombrit, c’est dans la colonne des décès. D’après les analyses de la SAAQ, la baisse de l’achalandage sur les routes a poussé certains conducteurs à adopter des comportements dangereux en roulant à haute vitesse et en omettant de boucler leur ceinture de sécurité. Alors qu’on aurait pu espérer un bilan favorable, on constate plutôt neuf décès supplémentaires par rapport à 2019. Ce sont 340 personnes qui ont perdu la vie sur une route du Québec en 2020.

Dans le communiqué de presse accompagnant la publication du bilan, on peut lire que « de mars à septembre, la proportion d’accidents mortels ou graves pour lesquels la vitesse a été ciblée comme facteur contributif est passée de 27,1 % au cours des 5 dernières années à près de 32 % en 2020 ». À cela, il faut ajouter que le taux de conducteurs ou passagers décédés dans un accident de véhicule qui ne portaient pas leur ceinture a bondi de 20,9 % en 2019 à 34,6 % en 2020.

À ce sujet, la présidente et chef de la direction de la SAAQ, Nathalie Tremblay, dit s’inquiéter particulièrement du comportement des conducteurs alors qu’il est en cause dans 80 % des accidents. Au moment où de plus en plus de gens vont recommencer à prendre la route, alors que la pandémie semble ralentir au Québec, l’attitude des usagers de la route devrait constituer le principal défi pour la sécurité, selon Mme Tremblay.

Dans une déclaration écrite incluse dans le communiqué de la SAAQ, le ministre des Transports, François Bonnardel, qualifie le bilan dans son ensemble de « bonne nouvelle », mais insiste sur l’importance de « continuer nos efforts et adopter des comportements sécuritaires » afin de s’assurer que la baisse du nombre d’accidents ne soit pas uniquement due à la réduction de la circulation liée à la pandémie.