L’importateur montréalais qui a reçu 81 millions de dollars d’Ottawa pour des masques jugés inutilisables sera invité à s’expliquer devant un comité de la Chambre des communes.

Vincent Larouche

La Presse

Lundi, les membres du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires ont accepté à l’unanimité la motion des députés conservateurs qui proposaient d’inviter l’entreprise Tango Communications Marketing et les fonctionnaires fédéraux impliqués dans cette commande de masques N95 chinois à s’expliquer publiquement.

La Presse a révélé la semaine dernière que des millions de masques livrés par Tango ont poireauté pendant un an en Chine, jusqu’à ce que le gouvernement annule les contrats.

Ottawa poursuit l’importateur et veut récupérer les 81 millions qui lui ont été versés en paiements anticipés, parce que les fonctionnaires jugent les masques de mauvaise qualité et estiment que Tango a fait de fausses représentations afin d’obtenir le contrat. L’entreprise croit pour sa part que les fonctionnaires testent mal les masques et qu’ils regrettent d’avoir commandé un produit à bas prix alors que d’autres modèles étaient disponibles sur le marché.