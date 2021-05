Dans le cadre de la Journée de reconnaissance, 55 policiers et 9 citoyens de l’ensemble du Québec ont été honorés lors d’une cérémonie pour souligner leurs actes de civisme ou d’héroïsme.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Kativik

Le 26 mars 2019, à Salluit, un village nordique du Nunavik, les policiers ont reçu un appel d’une femme en détresse. Au bout du fil, la dame pleurait et criait. Tout ce que les policiers pouvaient entendre était « Sarah » et « 15 ». Sans connaître l’endroit exact de la victime, Frederik Grenier et Mathieu Verret-Dion se sont mis à patrouiller activement les rues du village et ont entendu les cris d’une femme provenant d’une maison. À leur entrée dans la demeure, ils ont aperçu un homme avec un long couteau de cuisine entre ses mains. Ils ont rapidement immobilisé l’homme. La femme, qui avait été grièvement blessée par le couteau, a été transférée dans un hôpital à Montréal, où elle a reçu les soins appropriés. Les deux policiers ont reçu une médaille pour action méritoire.

Côte-Nord

Le 2 mai 2019, les policiers du village de La Romaine ont reçu un appel les informant que sept jeunes sur une banquise n’arrivaient plus à regagner la rive. À leur arrivée sur les lieux, les policiers David Lavoie, Guillaume Rochette, Yannick Lefebvre et Jocelyn Veilleux, ont réussi à ramener six des sept jeunes en sécurité. Une d’entre elles était toujours sur un morceau de glace à la dérive. Les agents Lavoie et Rochette ont attaché un gilet de sauvetage a une corde et ont sauté dans l’eau pour rattraper la fillette à la nage. Les agents Lefebvre et Veilleux ont réussi à sortir la jeune fille et les deux autres agents de l’eau. La Croix de bravoure a été attribuée aux agents David Lavoie et Guillaume Rochette, tandis que Yannick Lefebvre et Jocelyn Veilleux ont quant à eux reçu la Médaille pour action méritoire.

Laval

Le 5 août 2019, un carambolage est survenu sur l’autoroute 440 Ouest à Laval. Un conducteur de poids lourd a tardé à freiner malgré un ralentissement de la circulation. Le carambolage a fait quatre morts et une quinzaine de blessés. Au total, ce sont 18 policiers et policières du Service de police de Laval qui ont été honorés lundi pour avoir sauvé des vies dans diverses circonstances urgentes et périlleuses, notamment lors du carambolage.

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le 8 août 2018, une femme s’est retrouvée coincée dans un immeuble en feu à Chicoutimi. Au moment de se réveiller, le feu avait déjà atteint l’escalier extérieur de l’immeuble. Son voisin, Jonathan Morin, s’est dépêché à aller chercher une échelle. Les agents Keven Tremblay et Jérôme Gaudreault du Service de police de Saguenay ont alors été en mesure de sauver la dame. Les policiers ont reçu la Médaille pour action méritoire, tandis que M. Jonathan Morin a été honoré de la Citation d’honneur.

Centre-du-Québec

Le 4 décembre 2019, trois occupants d’un véhicule sont restés coincés à l’intérieur de leur véhicule après avoir fait plusieurs tonneaux. Jimmy Ouellette, un citoyen qui a assisté à l’accident en revenant d’un tournoi de hockey, a constaté qu’un feu débutait à l’avant du véhicule accidenté. Il s’est emparé de son bâton de hockey et a fracassé les vitres pour sortir l’enfant et les adultes du véhicule. M. Ouellette a obtenu une Citation d’honneur lors de la cérémonie. Par ailleurs, les agents Jason Boucher et Manon Fréchette ont été honorés pour avoir sauvé le 26 août 2018 de la noyade un homme qui souhaitait mettre fin à ses jours en se jetant dans la rivière Saint-François.

Capitale-Nationale

Le 9 août 2019, une femme dans la vingtaine a été brûlée vive par son conjoint dans les rues de Québec. Martin Allard, un citoyen, a assisté à la scène de son balcon. Il s’est dirigé à toute vitesse vers la victime et a arraché ses vêtements en feu. Les ambulanciers ont ensuite pris la victime en charge. Le geste de M. Allard lui a valu les honneurs lundi. Les gestes des policiers Éric Bilodeau, Patrick Carignan, Marilyne Dubois, Frédéric Métivier et Richard Duchesneau ont également été soulignés.

Des actes de civisme et d’héroïsme soulignés

Plusieurs policiers et citoyens de Montréal, de la Montérégie de l’Estrie, de l’Outaouais, des Laurentides et de Lanaudière ont également été honorés. Au total, 18 Croix de bravoure, 37 médailles pour action méritoire et 9 Citations d’honneur ont été remises au cours de cérémonies locales pour honorer les lauréats de 2019 et de 2020 de la Journée de reconnaissance policière.