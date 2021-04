(Québec) Le premier ministre François Legault a convoqué les chefs syndicaux à une rencontre dimanche, dans le but de parvenir bientôt à une entente sur le renouvellement des conventions collectives du demi-million d’employés de l’État.

Tommy Chouinard

La Presse

Québec s’est déjà entendu avec les enseignants de la FAE, aussi bien au sujet des conditions de travail que des salaires.

Il a également convenu d’un accord avec la FIQ, mais uniquement concernant les conditions de travail.

Québec offre à ses employés des augmentations salariales de 5 % en trois ans. Il y aurait une hausse supplémentaire de 1 % si la croissance économique est au rendez-vous. Il propose également des montants forfaitaires.

Cette troisième offre, présentée à la fin mars, a été jugée insuffisante par la CSQ, la FTQ, la CSN, la FIQ et l’APTS. Leurs chefs syndicaux rencontreront François Legault à sa demande, dimanche, le 2 mai.

Rappelons qu’une rencontre entre le premier ministre et les leaders des centrales syndicales a lieu chaque année à l’occasion de la fête des Travailleurs du 1er mai. Mais cette fois, les circonstances sont différentes avec les négociations, et l’enjeu est plus grand.

Des syndicats ont entamé des mouvements de grève au cours des dernières semaines. Les professeurs de cégep de la CSN ont l’intention de débrayer du 11 au 13 mai.