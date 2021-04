Le plus gros avion anti-feux de forêt au monde est à vendre

Le plus gros avion de lutte contre les feux de forêt au monde, le Boeing 747 Supertanker est à vendre. Cet appareil capable de déverser 74 000 litres d’eau en volant à seulement 120 mètres d’altitude est une vedette dans le monde de la lutte aux incendies aérienne. Mais il était en difficultés commerciales et les investisseurs qui ont financé le projet semblent avoir lancé la serviette, rapporte le site internet du magazine Fire Aviation.

L’avion est cloué au sol à l’aéroport de Colorado Springs et le président de la compagnie Global Supertanker a communiqué aux autorités de lutte contre les feux de forêt que l’avion n’est plus disponible. Il a entrepris des pourparlers avec des acheteurs potentiels.

Mais il n’est pas certain que le futur propriétaire maintiendrait le 747 dans sa mission de lutte contre les incendies. Le système de réservoirs et de tuyauterie est modulaire et peut être extrait de l’avion. Le Boeing 747 pompier peut facilement être reconverti à un rôle de transport conventionnel.

SAISIE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO DU SITE AIRBOYD.COM Le Boeing 747 Supertanker de lutte contre les feux de forêt.

À sa présentation en 2016 lors d’une conférence sur la lutte aux feux de forêt, le Boeing Supertanker 747 avait fait sensation. Mais ses résultats opérationnels n’ont pas vraiment été à la hauteur.

Utilisé au début de 2017 au Chili, il a obtenu un taux d’efficacité (pourcentage d’eau atteignant les zones visées) de seulement 13,6 %, le second plus faible taux des six types de bombardiers d’eau utilisés.

Sa portée exceptionnelle de 6400 km et la taille de son réservoir l’ont quand même gardé en affaires pour les interventions lointaines (aussi loin qu’en Israël et en Bolivie), malgré son coût d’opération estimé à 250 000 $ US par jour et la nécessité d’être guidé par un avion-pointeur.

Inefficace en attaque directe avec de l’eau, il s’est trouvé un rôle d’appoint dans la pose de poudre ignifuge chimique en périphérie des incendies, pour retarder la progression des flammes. Il a été utilisé dans ce rôle contre les énormes feux de broussailles des dernières années en Californie.

PHOTO KENT PORTER, SANTA ROSA PRESS DEMOCRAT VIA ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le Boeing 747 Supertanker à l’œuvre durant un feu de forêt près de Scotts Valley, en Californie, le 3 août 2018.

Mais ce n’était pas assez, apparemment, pour faire des profits. La décision de fermer la compagnie est une double déception pour l’équipe technique de la compagnie, qui vient d’installer un nouveau système électronique pour mieux viser les flammes et, peut-être, redonner une meilleure efficacité et une nouvelle vie commerciale au plus gros avion-pompier au monde.