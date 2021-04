Bien que sa publicité en épicerie mette en vedette une fille d’allure juvénile, Glacier Factory se défend de viser un public d’âge mineur avec ses eaux pétillantes alcoolisées.

Louise Leduc

La Presse

« Elle a 19 ans. C’est une adulte qui travaille pour nous, ce n’est pas une adolescente », a dit au téléphone Sébastien Lachapelle, l’un des dirigeants de Glacier Factory.

M. Lachapelle ajoute qu’il ignorait jusqu’à récemment que la Régie des alcools, des courses et des jeux devait d’abord approuver les aspects visuels des publicités et concours, ce qui n’a pas été fait. « On s’en excuse. »

Si c’était à recommencer, on ne le referait plus. On ne va plus jamais mettre de visage sur notre produit. Sébastien Lachapelle, dirigeant de Glacier Factory

Quoi qu’il en soit, M. Lachapelle fait valoir que le public cible de ses produits (des eaux gazéifiées et des bâtons glacés alcoolisés) n’est pas des adolescents, mais bien des adultes de 25 à 45 ans.

Hubert Sacy, directeur général d’Éduc’alcool, souligne qu’au-delà de la personne sur l’affiche, « la couverture à capuche en peluche à gagner n’est certainement pas destinée à des gens de l’âge d’or ».

PHOTO TIRÉE DU CONCOURS-EN-LIGNE.CA Le concours offrait aux participants la chance de remporter une couverture à capuche en peluche.

À la Régie des alcools, des courses et des jeux, la porte-parole Joyce Tremblay n’a pas commenté la publicité en question. Elle confirme cependant que la Régie ne l’avait pas reçue et que « tout fabricant de boissons alcooliques au Québec doit faire approuver le message publicitaire qu’il souhaite diffuser ».

Joyce Tremblay souligne par ailleurs de façon générale que lorsque la situation le requiert, la Régie a le pouvoir de convoquer un fabricant devant les régisseurs et qu’« il s’expose à une suspension de son permis de fabricant » s’il ne respecte pas les normes de la Régie.

Entre autres choses, précise-t-elle, la Régie s’assure que les publicités sur les boissons alcooliques n’utilisent pas de personnes mineures.

Une publicité « incroyable »

Robert Dutton, président du Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons alcooliques, dit trouver cette publicité « incroyable ». Le Conseil, auquel adhèrent les fabricants, s’est donné des règles plus sévères que la Régie, relève-t-il. « Dans les publicités, les personnes ne doivent pas avoir l’air d’avoir moins de 25 ans et elles ne doivent pas être attirantes pour les moins de 18 ans. Avec son visage et son chandail à capuchon, cette fille semble s’adresser à des adolescents. »

M. Dutton souligne que ces derniers temps, les fabricants de ce type de boisson sont plus disciplinés et qu’il n’est pas rare qu’ils soumettent leur matériel au Conseil pour avoir son avis avant de lancer une campagne.

Sobeys, qui chapeaute IGA où a été aperçue la publicité, a indiqué par écrit que l’entreprise s’attend « de la part de l’ensemble de [ses] fournisseurs de boisson alcoolisée que la promotion qu’ils effectuent dans [ses] magasins pour des concours s’adresse aux personnes en âge de consommer de l’alcool. [Glacier Factory] a bien expliqué que c’était bel et bien [sa] volonté avec cette affiche promotionnelle, soulignant au passage que c’est l’une de [ses] employées de 19 ans qui est sur l’affiche ».