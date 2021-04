Environnement

Planète bleue, idées vertes

Réparer au lieu de racheter

Ce n’est pas le premier critère auquel on pense au moment de choisir un nouvel appareil, mais tôt ou tard, la question finira par se poser : quand il sera brisé, sera-t-il réparable ? De plus en plus, les gouvernements sont sommés de s’en mêler.