(Québec) Un collectif de citoyens incluant les députés Catherine Dorion et Joël Lightbound demande de rehausser le débat public au Québec.

Caroline Plante

La Presse Canadienne

En point de presse à Québec vendredi, ils ont dénoncé l’intimidation, la désinformation et les propos haineux qui sévissent dans certains médias, qu’ils n’ont jamais identifiés.

À plusieurs reprises, ils ont cependant laissé entendre que les radios d’opinion de la capitale nationale étaient responsables d’un certain climat de peur.

L’intimidation fait des ravages sur les individus et la collectivité, ont martelé les membres du collectif « Liberté d’oppression ».

Le résultat est que plusieurs personnes, leur réputation salie, choisissent de se retirer de l’espace public. Le recrutement en politique est de plus en plus difficile, a illustré M. Lightbound, un député libéral fédéral.

Il a déclaré que selon lui, la majorité silencieuse au Québec en avait « soupé » des attaques personnelles et des injures.

Pour sa part, Mme Dorion a expliqué que les médias traditionnels qui violent systématiquement leur code de déontologie encouragent les attaques encore plus virulentes sur les réseaux sociaux.

L’expert en sécurité nationale Michel Juneau-Katsuya a rappelé qu’à peu près toutes les tragédies de l’histoire de l’humanité, incluant la montée du nazisme, avaient commencé par « la parole ».

La très grande majorité des gens des médias défendent leur métier avec rigueur et professionnalisme, ont-ils toutefois nuancé.

Mais « une petite portion d’individus » affirment comme des évidences des choses fausses ou inexactes, créent des amalgames mensongers et diffamatoires, ou usent de propos injurieux.

Ces acteurs dans les médias participent à la dégradation de la discussion collective des Québécois, ont dénoncé les membres de « Liberté d’oppression ».

Le collectif invite la population à participer au mouvement pour un climat social plus sain au Québec en signant leur déclaration de principe au libertedoppression.com.

Plus de 30 personnalités ont déjà signé la déclaration, dont Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations, Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau, Safia Nolin, auteure-compositrice-interprète et Jay Du Temple, humoriste et animateur.