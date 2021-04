« Ils ne sont qu’une petite minorité à se livrer à l’intimidation, à l’insulte facile, à la haine, à la fabrication de boucs émissaires et à la désinformation, mais ils arrivent à faire des ravages », a affirmé Catherine Dorion.

Dorion et Lightbound unis contre « l’intimidation médiatique »

(Québec) La lutte contre « l’intimidation médiatique » unit la députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, au député du Parti libéral du Canada, Joël Lightbound. Ils lancent avec d’autres personnalités un collectif intitulé « Liberté d’oppression ». Leur cause : dénoncer « la montée des propos haineux, de l’intimidation et de la désinformation dans certains médias du Québec ».

Hugo Pilon-Larose

La Presse

En point de presse vendredi, les deux politiciens étaient accompagnés de Boufeldja Benabdallah, cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, et de Michel Juneau-Katsuya, expert en sécurité nationale, pour lancer leur mouvement. « Ils ne sont qu’une petite minorité à se livrer à l’intimidation, à l’insulte facile, à la haine, à la fabrication de boucs émissaires et à la désinformation, mais ils arrivent à faire des ravages », a affirmé Mme Dorion.

Les représentants du collectif ont refusé de nommer les médias ou les animateurs et chroniqueurs qui pratiquent selon eux « l’intimidation médiatique ». S’ils l’avaient fait, disent-ils, ils auraient incité ces mêmes personnes à détourner leur message pour que l’exercice se termine en « tirage de bouette ».

Dans une déclaration de principe, le collectif écrit : « Que ce soit par la désinformation, en affirmant sciemment comme des évidences des choses fausses ou inexactes, en créant des amalgames mensongers et diffamatoires, ou en usant de propos injurieux et discriminatoires [certains médias] participent à la dégradation de la discussion collective de Québécois. »

Cette déclaration, publiée vendredi, a été signée par une trentaine de personnalités, incluant l’humoriste Jay du Temple, l’autrice-compositrice-interprète Safia Nolin, le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador Ghislain Picard, le maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin et bien d’autres.

Appel à l’action

Le collectif « Liberté d’oppression » encourage les Québécois à signer leur déclaration et à encourager les médias d’information « qui choisissent de ne pas verser dans ces comportements ».

Joël Lightbound reconnaît que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) « manque d’outils » pour encadrer les médias qui mettent en ondes les propos dénoncés par le collectif.

« Quand on regarde l’arsenal d’outils dont dispose le CRTC, c’est un peu la réprimande [ou] l’arme nucléaire, qui est de retirer une licence. Il y a peut-être un manque d’outils ou une gradation qui pourrait être amélioré », a-t-il reconnu.

« Mais au-delà de ce que l’État peut faire, […] c’est aussi un appel aux citoyens qu’on fait aujourd’hui. Tout le monde doit prendre conscience qu’il y a des choses qu’on ne devrait juste pas tolérer dans le discours public », a ajouté M. Lightbound.

Selon Michel Juneau-Katsuya, les médias « qui ne font que donner des opinions en disant [être] des radios d’opinion, je m’excuse, l’opinion est le cul-de-sac d’un débat ».

Et lorsque les débats dégénèrent et que des médias mettent en ondes ce que certains considèrent comme de la diffamation ou des propos haineux, « il faudrait peut-être que certains procureurs de la Couronne se poussent une colonne vertébrale », a ajouté l’expert en sécurité publique.

« À moins que vous ne connaissiez pas du tout votre histoire de l’humanité, on voit très bien à travers les siècles que beaucoup d’incidents se sont produits, que ce soit le Rwanda, que ce soit le nazisme, que ce soit toutes sortes d’incidents, [ils] ont commencé par la parole », a affirmé M. Juneau-Katsuya.

Des exemples

Dans un communiqué de presse distribué aux journalistes, le collectif donne des exemples de propos qu’il qualifie de « haineux » et qui ont été publiés ou diffusés par des médias du Québec.

« On se fait mener par des anarchistes féministes extrémistes. Elles sont crinquées parce qu’elles ont eu leur fameux congrès féminazis la semaine passée », cite le collectif sans donner la source.

« On n’est pas faits pour vivre ensemble [avec les mulsumans]. C’est-tu assez clair ? », donne-t-on encore en exemple.

« Moi, ma définition d’un idiot, c’est quelqu’un qui fait du bicycle en hiver. […] Aujourd’hui, quelqu’un en bicycle, frappez-le, soulagez-le, faites quelque chose », poursuit-on.