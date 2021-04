(Montréal) Si la vice-présidente américaine Kamala Harris visite bientôt le Canada, son ancienne école secondaire de Westmount adorerait l’accueillir.

La Presse Canadienne

Le président de la Commission scolaire English-Montréal a écrit aujourd’hui au ministre des Affaires étrangères Marc Garneau pour demander officiellement à Kamala Harris de faire escale à Montréal lors d’une éventuelle visite officielle au Canada.

Joe Ortona a indiqué que le conseil était fier de voir Kamala Harris, diplômé de la Westmount High School, accéder à la vice-présidence en novembre dernier.

Kamala Harris, 56 ans, qui a passé son adolescence à Montréal, s’est révélé une source d’inspiration pour beaucoup, y compris à son ancienne école.

Joe Ortona a écrit que compte tenu de l’ampleur de la planification impliquée dans de telles visites, il n’est pas trop tôt pour que les représentants du gouvernement canadien songent à inclure l’école secondaire de Westmount dans un itinéraire vice-présidentiel.

Il a mentionné que le conseil offrait sa pleine coopération pour y parvenir.

« Une telle visite serait une merveilleuse occasion de démontrer les liens étroits souvent personnels entre les États-Unis et le Canada, de souligner l’importance cruciale d’une éducation de qualité et de mettre en valeur l’alma mater de Mme Harris, qui se trouve dans votre circonscription », a écrit Joe Ortona.