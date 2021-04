Santé

Le personnel de la santé veut de « véritables négociations »

(Montréal) Épuisé et en colère, le personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires affilié à la CSN, la CSQ et la FTQ demande aux représentants du gouvernement Legault de s’asseoir avec leurs syndicats respectifs dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public.