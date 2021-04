Les gagnants ont 12 mois suivant le tirage pour réclamer leur lot. Les lots non réclamés sont redistribués aux joueurs sous forme de lots bonis et de tirages spéciaux.

Loto-Québec signale plusieurs lots non réclamés

(Montréal) Loto-Québec signale que plusieurs personnes détenant des billets gagnants de tirages passés ne se sont pas encore manifestées pour réclamer leur argent.

La Presse Canadienne

Parmi elles figurent trois millionnaires n’ayant pas réclamé leur lot ; l’un de ces billets a été acheté à Laval et a été tiré il y a plus de six mois, le 9 octobre dernier. Il s’agit d’un lot de 1 million de l’Extra.

Les autres billets gagnants valant chacun 1 million ont été achetés pour le tirage de mercredi dernier du Lotto 6-49 dans la MRC Beauharnois-Salaberry et du 1er avril de la loterie Banco dans la MRC La Vallée-du-Richelieu.

Par ailleurs, la société d’État signale que six lots de 100 000 $ ou plus n’ont toujours pas trouvé preneur. Les billets gagnants ont été achetés à Victoriaville, à Montréal, à Châteauguay et à Rouyn-Noranda.

Les gagnants ont 12 mois suivant le tirage pour réclamer leur lot. Les lots non réclamés sont redistribués aux joueurs sous forme de lots bonis et de tirages spéciaux.

Loto-Québec invite les gens à vérifier leurs billets sur www.lotoquebec.com ainsi qu’avec son application Loteries.