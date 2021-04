PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

« Dans certaines municipalités, il y a des gens qui ont à cœur l’environnement et qui aimeraient se présenter, mais qui, peut-être, ont peur, parce qu’ils n’ont pas d’équipe, ni d’expérience et qu’ils doivent affronter des gens qui sont là depuis très longtemps et nous, on veut les aider », explique Jonathan Durand Folco, l’un des militants écologistes derrière « la Vague écologiste au municipal ».