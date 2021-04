Des mesures sanitaires étaient évidemment en place, dont le port du masque obligatoire. Des placiers s’assuraient également qu’il n’y avait pas plus d’une bulle familiale par banc et qu’une rangée sur deux était vide.

L’oratoire Saint-Joseph, qui peut accueillir plus de 3000 personnes, devait cette année se limiter à 500 fidèles, afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. Sur la photo, des fidèles rassemblés pour l'office à la basilique.

Des centaines de fidèles sont arrivés des heures à l’avance afin de mettre la main sur un billet pour la célébration de 15 h du Vendredi saint à l’oratoire Saint-Joseph.

Alice Girard-Bossé

La Presse

L’Oratoire, qui peut accueillir plus de 3000 personnes, devait cette année se limiter à 500 fidèles, afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. Pour pouvoir assister à l'office de 15 h, il fallait se procurer un billet gratuit offert la journée même sur les lieux.

« Pour le dimanche des Rameaux, la semaine dernière, je suis arrivée deux heures et demie à l’avance. Je voulais m’assurer d’avoir une place. Aujourd’hui, je suis arrivée deux heures à l’avance », dit Sandra Ranaivozanany. Pour elle qui vit seule, les célébrations sont une occasion de briser la solitude. « Je suis arrivée il y a un an de Madagascar. Je suis catholique pratiquante et, l’an passé, tout était fermé, alors je n’ai pas pu venir. Aujourd’hui, j’en profite », dit-elle.

Un peu plus loin, Marie Alayao attend impatiemment que l'évènement commence. « Je suis arrivée à midi. Je voulais être certaine d’avoir un billet pour elle en français », dit-elle.

À l’oratoire Saint-Joseph vendredi, deux cérémonies ont eu lieu simultanément à 15 h. Une en français dans la crypte de l’oratoire a accueilli 250 fidèles, tandis qu’une autre, en anglais, a eu lieu à la basilique, trois étages plus haut.

À l’arrivée de Honorat Koffi à 13 h 30, il ne restait plus de billets pour l'évènement en français. « Heureusement, il y avait encore des billets en anglais, alors c’est pas mal. Au moins, je peux participer », dit M. Koffi, qui est venu accompagné de son père.

Quelques minutes plus tard, l'office en anglais affichait complet aussi. « Je savais qu’il fallait prendre des billets, mais je ne savais pas que beaucoup de personnes se déplaceraient dès 8 h le matin pour les avoir », dit Joséphine Ligout, qui n’a pas réussi à mettre la main sur un billet. « Il est trop tard pour me rendre dans une autre église. Je vais l’écouter sur l’internet, mais ce n’est pas la même chose », se désole celle qui a toujours assisté à l'office du Vendredi saint.

Mesures strictes

Port du masque obligatoire, flèches au sol, désinfectant : les mesures sanitaires étaient respectées à la lettre dans l’établissement. Des placiers s’assuraient qu’il n’y avait pas plus d’une bulle familiale par banc et qu’une rangée sur deux était vide.

Je suis très satisfait par les mesures. Je ne pensais pas qu’elles allaient être si bien respectées avec le nombre de personnes qu’ils recevaient. Honorat Koffi

Depuis le 26 mars, les lieux de culte, qu’ils soient situés dans des régions au palier d’alerte rouge, orange ou jaune, peuvent recevoir 250 personnes au maximum. Une exception s’applique toutefois aux régions de Québec (y compris Lévis) et de l’Outaouais, qui ne peuvent dépasser 25 personnes jusqu’au 12 avril prochain. La distanciation de deux mètres entre les personnes ne résidant pas à la même adresse et le port du masque d’intervention sont obligatoires en tout temps.

M. Koffi s’est dit comblé par l’annonce du 26 mars dernier. « Je suis passé plusieurs fois à l’Oratoire pendant la pandémie, et c’était fermé. Dès qu’on a eu l’information que c’était ouvert pour la période de Pâques, on a sauté sur l’occasion. »

Dans d’autres églises de la province, les fidèles étaient invités à réserver leur billet en ligne ou par téléphone. Certaines paroisses ont offert les évènements en direct sur les réseaux sociaux.