Des membres de la communauté LGBTQ de Montréal réclament une « intervention d’urgence » d’Ottawa pour freiner l’expulsion prévue lundi d’un migrant homosexuel qui sera en « danger de mort » s’il est renvoyé dans son pays d’origine, en Jordanie.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Il n’y aura pas de vie pour moi si je dois retourner là-bas. Je vais mourir et je le sais », a témoigné Samer, 33 ans, lors d’une conférence de presse samedi. Son nom ne peut être fourni aux médias pour des raisons de sécurité, à ce stade-ci.

À ses côtés, l’administratrice du groupe Action LGBTQ avec les immigrants et réfugiés (AGIR), Meryem Benslimane, a expliqué qu’un fossé sépare les lois et la réalité en Jordanie, en ce qui concerne le traitement réservé aux homosexuels. « Officiellement, la loi ne dit rien contre eux, mais la réalité est toute autre. Il peut y avoir des crimes d’honneur, et même des autorités et de la police », a-t-elle martelé.

Souvent, le gouvernement base sa décision sur la législation, mais nous savons que ce n’est pas la même situation dans la réalité. On demande aux autorités canadiennes de stopper cette expulsion, de laisser Samer respirer, et commencer une vie ici. Meryem Benslimane, du collectif AGIR

L’avocat de Samer, Me Stewart Istvanffy, est aussi persuadé qu’il s’agit « d’une affaire de vie ou de mort ». « Je crois que c’est vraiment un moment à la George Floyd », a-t-il dit, en faisant référence à la mort de cet Afro-Américain aux mains de la police de Minneapolis, qui a indigné la planète, l’an dernier. « C’est comme si mettait la jambe sur le coup de Samer, et il nous reste 60 heures », a dit l’avocat.

Appelés à réagir sur le sujet samedi, les cabinets des ministres de l’Immigration, Marco Mendicino, et du ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, n’avaient pas répondu à nos questions au moment de publier.

Une famille dangereuse

Dans des lettres, le père et le frère de Samer ont soutenu que ce dernier a « fait honte à la famille » et fait clairement part de leur intention de le tuer à son retour au pays, suggérant qu’ils le brûleraient vivant. « À mon fils honteux, Samer, j'écris cette lettre, remplie de colère et de honte devant tes actions honteuses, et je veux dire ton homosexualité », lui a écrit son père en 2015 dans une lettre déposée en cour et dont l’authenticité a été certifiée. « Je te punirai, car selon la loi islamique, il est permis de te tuer. »

« Ma famille a toutes les informations, et sait exactement quand j’arriverais », a soutenu le migrant, en réitérant qu’il avait toutes les raisons de craindre pour sa vie.

Iyan Hayadi, aussi membre du collectif AGIR, seconde. « La Jordanie est un petit pays. Tout le monde connait tout le monde. Et il n’y a pas de ressources officielles pour soutenir les personnes LGBTQ. C’est donc impossible pour les activistes et les organisations de protection d’opérer sur le terrain », a-t-il précisé.

Même la mère de Samer est catégorique: son fils sera en danger s’il retourne en Jordanie: « Son père et moi sommes séparés depuis longtemps. Mon fils Samer a été menacé par ses frères, son père et ses cousins ​​plus d'une fois, verbalement, par téléphone ou sur les médias sociaux en raison de son orientation sexuelle et pour avoir renoncé à la religion islamique. Si mon fils retourne en Jordanie, il sera tué », écrivait-elle dans une lettre, aussi déposée devant la Cour.

« Le Canada a toujours été pour moi mon pays, un pays très humain. Jusqu’à la dernière minute, j’avais espoir que ça allait aller », a aussi raconté la conjointe de Samer, une entrepreneure de 43 ans originaire du Liban, qui est aujourd'hui citoyenne canadienne. « J’ai toujours cru que j’étais dans le pays le plus sécuritaire et le plus humain, et j’ai toujours été reconnaissante envers le Canada. Mais aujourd’hui, c’est impossible de croire ce qui nous arrive. »

Détention « abusive »

Samer est d’abord arrivé au Canada au printemps 2019 par le chemin Roxham, après avoir été victime de « multiples crimes haineux et racistes par des nationalistes blancs aux États-Unis ». Sa demande d’asile sur le territoire a toutefois été refusée sur le motif d’une condamnation pénale aux États-Unis, dit son avocat.

Âgé d’à peine 18 ans, alors qu’il venait de s’installer en sol américain, le principal intéressé avait fait un accident de voiture, durant lequel son meilleur ami était décédé. « Il avait alors été reconnu coupable d’homicide véhiculaire, à cause de la mort de son meilleur ami, et a été mis en prison par la suite », a également précisé Me Istvanffy.

Détenu par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), dont au Centre de détention de Rivière-des-Prairies, Samer affirme avoir été victime d’abus et d’agressions « verbales, physiques et sexuelles » à plusieurs reprises lors de ses séjours en milieu carcéral. Il dit aussi avoir subi « des dommages permanents » à ses chevilles dus au bracelet électronique qui lui a été attaché. « On m’a agressé violemment, lancé au sol, frappé. Et on m’a menacé d'expulsion », a-t-il dénoncé samedi. « Toute son histoire de détention au Canada est abusive et choquante », a assuré d’un trait son avocat.

La demande de protection de Samer est aussi appuyée par le député de Rosemont-La-Petite-Patrie, Alexandre Boulerice. Deux lettres ont été envoyées au ministre Bill Blair pour lui demander d’intervenir, mais sont restées sans réponse au moment de mettre sous presse. Plus tôt ce matin, Médecin sans frontière a également demandé l’arrêt des procédures et l’octroi à Samer d’un permis de séjour temporaire.

Avec Charles-Edouard Carrier et Catherine Girouard, collaboration spéciale