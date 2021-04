Huit femmes tuées en huit semaines, laissant une vingtaine d’orphelins. Ébranlés par la récente vague de féminicides, de nombreux citoyens se mobilisent vendredi partout au Québec pour honorer les victimes de ces crimes et dénoncer un budget décevant en matière de lutte contre la violence conjugale.

Mayssa Ferah

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

À Montréal, la foule s’est rassemblée au parc La Fontaine, point de départ de la marche. Les manifestants s’arrêteront au pied du mont Royal.

À 13 h, ils étaient déjà plus de 1000. Sur les nombreuses pancartes trônent les noms des femmes disparues. Certaines auraient été rouées de coups ou poignardées par un conjoint violent, à Kuujjuaq, Laval, Saint-Hyacinthe, Sainte-Sophie ou encore à Montréal.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Kataluk Paningayak, 43 ans, retrouvée morte la semaine dernière à Ivujivik dans le Grand Nord, aurait été tuée par son conjoint, selon la Sûreté du Québec (SQ). Cette confirmation en fait le huitième féminicide à survenir au Québec en huit semaines.

Rebekah Harry, 29 ans, a succombé à ses blessures le 23 mars. Elle aurait été battue par son conjoint. Sa famille organise d'ailleurs une marche en son honneur, samedi en fin d’après-midi. Début mars, Myriam Dallaire, 28 ans, et sa mère Sylvie Bisson, 60 ans, avaient aussi été violemment assassinées dans leur domicile de Sainte-Sophie, dans les Laurentides.

Le 19 mars dernier, le corps inerte de Nadège Jolicœur avait été découvert par un passant à Saint-Léonard, dans un taxi. Elle aurait été poignardée par son conjoint, qui s’est enlevé la vie. Le 5 février, Elisapee Angma, mère de quatre enfants, a été tuée dans sa résidence par son ex-conjoint le 5 février. Nancy Roy – une femme de Sainte-Hyacinthe prise dans une relation toxique – aurait été poignardée par son conjoint en février dernier. À la fin février, Marly Édouard a aussi perdu la vie à Laval après avoir reçu une balle à la tête. Selon nos informations, elle aurait reçu des menaces peu avant sa mort et craignait pour sa vie.

« Un signe d’espoir » pour les organismes

Pour plusieurs organismes impliqués, ce « grand mouvement collectif » contre la violence conjugale aura aussi pour objectif de sensibiliser le grand public. « On veut qu’il y ait une certaine conscientisation de l’urgence d’agir collective. Il doit y avoir une vigilance qui se développe dans la société pour prévenir cette violence. Les gens doivent prendre conscience de l’ampleur du phénomène », explique la directrice de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF), Manon Monastesse, en entrevue avec La Presse en marge de la manifestation à Montréal.

Oui, ça prend des changements systémiques et structurels, mais aussi individuels. Et on a besoin des hommes, pas juste des femmes. Manon Monastesse, de la FMHF

Mme Monastesse affirme que l’implication du premier ministre Legault et de la vice-première ministre Geneviève Guilbault est la bienvenue, mais souhaite que le comité gouvernemental sur la violence conjugale soit une « équipe dédiée ». « C’est la seule façon d’y arriver : s’il y a une équipe qui est vouée à s’assurer que des mesures soient mises en place le plus rapidement possible », dit-elle, en appelant à instaurer rapidement les 190 recommandations proposées par un comité d’experts transpartisan sur l’enjeu des violences faites aux femmes, en décembre.

La travailleuse sociale et superviseure clinique chez SOS violence conjugale, Claudine Thibaudeau, voit aussi la tenue de ces manifestations comme un « signe d’espoir ». « D’avoir une population qui s’indigne et qui est ouverte à en parler, en s’éloignant du stéréotype et du jugement des victimes, ça peut faire une énorme différence. Ce ne sont pas les organismes qui peuvent changer les mentalités. Ultimement, c’est la population », soutient-elle.

« Au fur et à mesure que les valeurs de la société vont changer, les priorités politiques vont ensuite se métamorphoser. C’est à nous de dire aux élus ce qu’on souhaite. Des manifestations comme ça peuvent clairement jouer en ce sens », se réjouit aussi Mme Thibaudeau, qui appelle aussi les citoyens à être à l’écoute pour bien comprendre « toute la complexité » de la violence conjugale.

Plusieurs personnalités politiques sont sur place, dont la mairesse de Montréal Valérie Plante, la ministre responsable de la Condition féminine Isabelle Charest, la co-cheffe de Québec solidaire Manon Massé, la députée libérale Isabelle Melançon et la députée péquiste Véronique Hivon. D’autres manifestations ont lieu simultanément dans plusieurs villes, dont Québec, Gatineau, Sherbrooke, Rimouski, Baie-Comeau, Rouyn-Noranda, Cap-aux-Meules, Cowansville, Longueuil, Matane.