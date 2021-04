(Montréal) Un peu partout au Québec, des citoyens marcheront vendredi après-midi contre les féminicides et la violence faite aux femmes sous le thème « Pas une de plus ! ».

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Depuis le début de la pandémie, 13 féminicides liés à de la violence conjugale ont eu lieu, dont huit en l’espace de huit semaines, rappellent les organisatrices de plusieurs manifestations.

Mais derrière chacune de ces femmes assassinées, il y en a des milliers d’autres qui vivent dans la peur, au quotidien, rappellent l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, L’R des centres de femmes et le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Elles invitent la population à manifester contre la violence conjugale à partir de 13 h.

Des évènements auront lieu dans une vingtaine de municipalités du Québec dont Rouyn-Noranda, Québec, La Malbaie, Montréal, Baie-Saint-Paul, Victoriaville, Tadoussac, Baie-Comeau, Sept-Îles, Rimouski, Sherbrooke, Gaspé et Joliette, entre autres.

Le ruban blanc sera le symbole de cette mobilisation et les citoyens sont donc invités à l’arborer sur leurs vêtements et pancartes.

Les organisatrices de la mobilisation en profitent pour interpeller le gouvernement sur l’importance d’agir autant à court qu’à long terme, afin de renforcer le filet de sécurité autour des femmes et des enfants victimes de violence conjugale.

Plusieurs politiciennes ont annoncé leur présence aux évènements organisés dans différentes villes. La ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, marchera à Montréal. Les députées du Parti québécois Véronique Hivon et Méganne Perry Mélançon participeront respectivement à celui de Montréal et de Gaspé. Les libérales Isabelle Melançon et Maryse Gaudreault ont annoncé leur présence aux rassemblements de Montréal et de Gatineau.