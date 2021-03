La nouvelle réjouit le regroupement d’organismes, dont Parkinson Québec et l’Union des producteurs agricoles, qui avait réclamé cette reconnaissance lors des démarches entreprises auprès du ministère à l’occasion de la modernisation du régime de santé et sécurité au travail.

Les agriculteurs, leurs employés, de même que les agronomes, horticulteurs, et tout autre travailleur québécois qui doit manipuler des pesticides seront dorénavant indemnisés par la CNESST s’ils sont atteints de la maladie de Parkinson.

Judith Lachapelle

La Presse

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a décidé d’inclure cette maladie neurodégénérative sur la liste des maladies professionnelles qui bénéficie d’une présomption, en déposant mardi une proposition d’amendement au projet de loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail.

L’inscription de la maladie de Parkinson à cette liste permettra « d’alléger le fardeau de preuve des travailleurs atteints de cette maladie », selon le ministre Jean Boulet. Il suffira aux travailleurs de prouver qu’ils ont travaillé pendant au moins 10 ans avec des pesticides et d’avoir reçu un diagnostic moins de sept ans après avoir cessé de les utiliser. Jusqu’ici, les travailleurs devaient se rendre jusqu’au Tribunal administratif du travail pour démontrer que l’exposition aux pesticides dans le cadre de leur travail avait engendré l’apparition de la maladie de Parkinson. Le renversement du fardeau de la preuve leur permettra de simplifier les démarches et d’obtenir plus rapidement une indemnisation.

La nouvelle réjouit le regroupement d’organismes, dont Parkinson Québec et l’Union des producteurs agricoles, qui avait réclamé cette reconnaissance lors des démarches entreprises auprès du ministère à l’occasion de la modernisation du régime de santé et sécurité au travail. La « liste des maladies professionnelles qui bénéficie d’une présomption » n’avait pas été mise à jour depuis 1985. Le projet de loi 59 a fait l’objet d’auditions en janvier et en est actuellement à l’étape de l’étude détaillée en commission parlementaire.

« Il s’agit d’un premier pas », dit Romain Rigal, président de Parkinson Québec, dont l’exposition aux pesticides est l’un des dossiers prioritaires depuis 2019. En dressant un parallèle avec les cancers causés par l’exposition à l’amiante, M. Rigal rappelle que le chemin vers l’interdiction de l’utilisation de ce matériau avait commencé avec la reconnaissance des maladies professionnelles qu’engendrait l’amiante.

« C’est une agréable surprise », dit pour sa part l’agriculteur retraité Serge Giard, qui souffre de la maladie de Parkinson. La modification de la liste des maladies professionnelles ne lui permettra cependant pas d’obtenir une indemnisation de la CNESST pour une raison simple : comme la majorité des producteurs agricoles, il n’a pas cotisé à la Commission pendant ses années de travail. « Ce n’est pas une victoire totale, mais quand même, c’est une victoire contre les pesticides. »

Serge Giard et l’UPA souhaitent d’ailleurs la création d’un fonds d’indemnisation qui permettrait de venir en aide aux agriculteurs, comme M. Giard, qui n’ont pas accès aux indemnisations de la CNESST. Ce fonds, souhaitent les agriculteurs, permettrait d’indemniser non seulement les personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson, mais également toutes les personnes travaillant dans les fermes du Québec qui ont subi un préjudice lié à l’usage des pesticides.

Un mémoire déposé conjointement par Parkinson Québec et le groupe Victimes des pesticides Québec a demandé que le lymphome non hodgkinien, la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple soient aussi reconnus comme des maladies professionnelles associées à l’exposition aux pesticides, comme c’est d’ailleurs le cas en France.