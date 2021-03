Actualités

Médecin accusé du meurtre d’un patient

Consternation dans le monde médical

Le monde médical est sous le choc au lendemain des accusations contre le Dr Brian Nadler. « Quand on travaille en santé, on travaille pour protéger des vies, pour atténuer la souffrance et soulager la douleur, donc c’est sûr que ça soulève des préoccupations supplémentaires », affirme le Dr Matthew Oughton, médecin à l’Hôpital général juif de Montréal.