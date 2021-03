Justice et faits divers

Attaque au couteau à North Vancouver

La police ignore les motifs de l’assaillant

(Vancouver) La police s’efforce de déterminer le mobile derrière l’attaque au couteau qui a coûté la vie à une femme et blessé six autres personnes à l’intérieur et à l’extérieur d’une bibliothèque de North Vancouver, en Colombie-Britannique, samedi.