Plusieurs centaines de jeunes s’étaient rassemblés dimanche soir dans le stationnement du centre d’achat SmartCentres Laval Ouest, en bordure de l’autoroute 13.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« On a reçu plusieurs appels de rassemblements illégaux vers 19 h 50. On s’est dirigé sur les lieux et il y avait autour de 150 véhicules et environ 2 à 3 personnes par véhicule », a indiqué le lieutenant Jean-François Gignac de la police de Laval.

La police de Laval, avec l’assistance de la Sûreté du Québec, a remis plusieurs constats d’infractions en lien avec les mesures de santé publique. « Il n’y avait pas grand monde avec leurs masques, tout le monde était collé », soutient M. Gignac. Le nombre exact de constats n’est pas connu pour le moment.

Un problème récurrent

Au cours de la dernière année, plusieurs rassemblements illégaux ont eu lieu dans le stationnement du SmartCentres Laval Ouest. « L’hiver c’était moins pire, mais là c’était la première belle journée, alors ça a recommencé », indique M. Gignac.

Le lieutenant a précisé que l’opération s’est toutefois bien déroulée.