(Québec) Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a nommé mercredi une première directrice nationale de la protection de la jeunesse, ayant un statut de sous-ministre, comme le recommandait la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (commission Laurent).

Fanny Lévesque

La Presse

Catherine Lemay, qui occupe le poste de présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Montérégie-Est, accède au poste de sous-ministre adjointe de la nouvelle Direction générale du développement, du bien-être et de la protection de la jeunesse. Elle devient également directrice nationale de la protection de la jeunesse. Elle entre en poste le 29 mars.

« Mme Lemay sera responsable de l’ensemble des volets jeunesse du ministère de la Santé et des services sociaux et de la mise en œuvre des recommandations du rapport final » de la commission Laurent, a indiqué le ministre Carmant sur Twitter. « Je me suis engagé à réformer la DPJ afin de changer les choses de manière durable », a-t-il ajouté sur le réseau social.

Mme Lemay devra également « devra entreprendre une réflexion portant non seulement sur les services de protection de la jeunesse, mais également sur la loi qui l’encadre, sur le rôle des tribunaux, des services sociaux et des autres acteurs concernés », indique-t-on au cabinet de M. Carmant.

La création de ce poste était la principale recommandation de la commission Laurent, qui a présenté ses recommandations et observations préliminaires, en novembre dernier. La présidente Régine Laurent a demandé un délai jusqu’au 30 avril pour présenter son rapport final en raison de la pandémie.

En novembre, la Commission dénonçait notamment un problème de leadership et de reddition de comptes. D’où cette idée d’une autorité provinciale qui chapeauterait les multiples DPJ qui se partagent le territoire actuellement. Cette autorité devrait avoir pour fonction d’exercer « un suivi rigoureux des services aux enfants et aux familles et de voir à mesurer les effets des interventions », soutenait Mme Laurent.

Dès lors, le ministre Carmant avait affirmé que la création d’un tel poste allait « dans le sens de [sa] réflexion » pour améliorer les pratiques de la DPJ.

Catherine Lemay est titulaire d’une maîtrise en administration publique de l’ÉNAP et d’un baccalauréat en psychoéducation de l’Université de Montréal. Au cours de sa carrière, elle a d’abord été éducatrice spécialisée, de 1987 à 1992, chef d’unité de réadaptation au Centre Mont Saint-Antoine jusqu’en 1996, puis chef de service de réadaptation pour les Centres jeunesse de Montréal jusqu’en 1999.

Elle entre ensuite au service du Centre jeunesse de la Montérégie, où elle occupera divers postes de gestionnaire, et notamment celui de directrice générale.