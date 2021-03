Affaire WE Charity

Les frères Kielburger devant les députés à Ottawa

(Ottawa) Les frères Craig et Marc Kielburger doivent comparaître lundi après-midi devant un comité parlementaire alors que les députés continuent de scruter les activités de WE Charity et le contrat sans appel d’offres de plusieurs millions de dollars qui lui a été octroyé par Ottawa pour administrer un programme de bourses aux étudiants.