(Montréal) Deux infirmières du CLSC de Joliette ont été suspendues sans solde, lundi, à la suite d’une nouvelle affaire de racisme à l’endroit d’une femme autochtone survenue vendredi, vers 13 h.

Pierre Saint-Arnaud

La Presse Canadienne

L’affaire a été rendue publique par Ghislain Picard, le grand chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), qui, sur sa page Facebook et celle de l’Assemblée, a dénoncé « un autre “incident” » au CLSC de Joliette, faisant état d’un personnel « irrespectueux », de « commentaires tendancieux, se moquant des personnes et de Joyce (Echaquan) ».

En entrevue avec La Presse Canadienne, la présidente-directrice générale du CISSS de Lanaudière, Caroline Barbir, s’est dite « ébranlée » et « profondément choquée » en apprenant la nouvelle lundi matin. Mme Barbir a demandé à ce que les deux employées soient rapidement identifiées et suspendues sans solde.

La victime de ces propos racistes n’a pas porté plainte officiellement dans le réseau. Mme Barbir dit comprendre que les membres de la communauté atikamekw de Manawan n’aient pas confiance dans le système, mais dit espérer que les gestes passés et à venir depuis le décès de Joyce Echequan à l’Hôpital de Joliette en septembre dernier aideront à bâtir cette confiance.

La PDG a demandé à l’agente de liaison en sécurisation culturelle, Sophie Ottawa, de communiquer avec la victime pour l’identifier et relever les faits afin de mener une enquête en profondeur sur l’évènement. Les deux infirmières en question s’exposent à un congédiement.

Mme Barbir souligne que plus de 4200 employés du CISSS ont suivi une session de sensibilisation à la sécurisation culturelle, une démarche mise en place en novembre. Elle n’était pas en mesure de confirmer, au moment d’écrire ces lignes, si les deux infirmières en question avaient participé à une telle session ou non.

Une formation plus élaborée a été développée en collaboration avec l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Cette formation est prête, mais en attente d’approbation par la communauté atikamekw de Manawan.

À Québec, le bureau du ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a indiqué par communication électronique avoir été mis au courant de cette affaire ce week-end et être « en vérification avec les partenaires ». On ajoute que « les propos allégués sont inacceptables ».