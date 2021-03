(Ottawa) Les conservateurs fédéraux veulent convoquer deux hauts fonctionnaires fédéraux devant un comité de la Chambres des communes afin de savoir quand ils ont été mis au courant pour la première fois des allégations d’inconduite sexuelles contre l’ancien chef d’État-major de la Défense, le général Jonathan Vance.

La Presse Canadienne

Les conservateurs souhaitent aussi être informés de ce que Zita Astravas et Elder Marques ont fait lorsqu’ils l’ont appris.

Mme Astravas était la cheffe de cabinet du ministre de la Défense Harjit Sajjan et M. Marques était un conseiller principal du premier ministre Justin Trudeau en mars 2018 lorsque l’ancien ombudsman militaire Gary Walbourne aurait évoqué le sujet une première fois.

Dans un courriel obtenu par La Presse Canadienne, Mme Astravas demandait à M. Walbourne s’il avait mis au courant une fonctionnaire du Bureau du conseil privé des allégations non précisées qu’il avait soulevées avec le ministre.

Selon le Globe and Mail, Mme Astravas et M. Marques ont également discuté de la question, bien que le premier ministre Justin Trudeau ait dit ne pas avoir été au courant d’une allégation précise contre le général Vance.

Le ministre Sajjan s’était dit surpris lorsque le réseau Global avait rapporté les allégations contre le général Vance, le mois dernier.

Le reportage de Global dit que l’officier supérieur a entretenu une relation continue avec une subordonnée, qui a commencé il y a plus de 10 ans et qui s’est poursuivie après qu’il eut été nommé chef d’état-major de la défense en 2015 – lorsqu’il a promis d’éradiquer l’inconduite sexuelle des Forces armées.

Jonathan Vance a nié tout acte répréhensible.