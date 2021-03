Semaine de relâche

En congé, loin des écrans

Les Québécois ont entamé la semaine de relâche en famille sur les pentes et en plein air, avec peu d’enthousiasme pour les sorties au cinéma et les écrans, qui dominent la vie des écoliers depuis un an. Le climat printanier a permis à de nombreux parents de profiter de ce début de congé avec leurs enfants, dimanche.