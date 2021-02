Au Québec, deux sous-produits issus de la transformation de l’huile de palme sont parfois ajoutés aux rations données aux vaches dans le but d’augmenter la proportion de matières grasses dans le lait qu’elles produisent.

Dix jours après le début de l’affaire « buttergate », les Producteurs de lait du Québec demandent à leurs membres de cesser l’utilisation de sous-produits issus de l’huile de palme pour alimenter leurs vaches.

Daphné Cameron

La Presse

« Les Producteurs de lait du Québec prennent le dossier de l’utilisation du sous-produit de l’huile de palme dans l’alimentation de certaines vaches très au sérieux. Bien que l’utilisation de ce sous-produit soit faite de manière encadrée et en respect des normes gouvernementales en place, nous sommes conscients de la préoccupation environnementale liée à la production d’huile de palme », a indiqué le syndicat qui représente les 4877 fermes laitières du Québec, dans un communiqué diffusé mercredi après-midi.

Cette prise de position fait suite à une sortie récente du conseil des industriels laitiers du Québec qui condamnait son utilisation tout en demandant aux Producteurs de lait du Québec de prendre formellement position contre. Ce groupe représente 91 entreprises, dont Saputo, Danone et Lactalis.

« Nous demandons également aux fabricants d’aliments d’ajuster leurs recettes en conséquence et aux conseillers en alimentation d’appuyer nos producteurs dans les changements alimentaires requis », ajoute le communiqué

Cette technique est légale et considérée comme sans danger pour l’humain par Santé Canada, mais soulève des enjeux environnementaux. Principalement cultivée en Indonésie et en Malaisie, l’huile de palme contribue à la déforestation des forêts tropicales et menace bon nombre d’espèces animales comme les orangs-outans.

Selon un sondage mené par les Producteurs laitiers du Canada auprès de 1585 fermes au Québec, environ 22 % des producteurs auraient recours à ces sous-produits, généralement chez des vaches en début de lactation. De ce nombre, le quart l’utilisaient pour l’ensemble de leur troupeau.

Même si de tels suppléments sont utilisés depuis des décennies, cette méthode a été révélée au grand public dans un reportage publié la semaine dernière dans Le Journal de Montréal.

L’affaire a fait couler beaucoup d’encre en raison d’une hypothèse surprenante avancée quant à ses effets potentiels sur les produits laitiers : le beurre serait plus dur à température pièce, le lait mousserait moins ou coagulerait. Pour l’instant, ces allégations n’ont pas été prouvées scientifiquement. Un projet de recherche sur le sujet mené par l’Université Laval est en cours.