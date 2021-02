Une quarantaine de personnes issues de la communauté algérienne de Montréal et des alentours se sont présentées sur les lieux de la fusillade survenue dimanche soir dans l’arrondissement de Saint-Léonard. La foule a observé une minute de silence pour Meriem Boundaoui, 15 ans, partie trop tôt.

Mayssa Ferah

La Presse

Dans une longue étreinte secouée par de bruyants sanglots, les deux sœurs de la jeune Meriem Boundaoui ont rendu hommage à l’adolescente tombée sous les balles dimanche dernier en retournant sur les lieux du drame mardi en avant-midi.

Safia et Bahia Boundaoui ont poussé de longs cris ponctués de pleurs sonores. L’une des deux sœurs s’est effondrée au sol en touchant la neige encore imprégnée de sang.

L’initiative du rassemblement touche beaucoup Samir Bouchoul, beau-frère de la victime. Deux jours après la mort de Meriem Boundaoui, le choc et l’incompréhension le pèsent toujours. « On a tout fait pour la ramener [au Canada]. C’était une fille brillante et on voulait qu’elle réussisse. Elle est venue pour la paix, elle a trouvé la violence », dit-il, le regard vitreux.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Son fils de 6 ans regarde avec incompréhension sa famille en pleurs. Il tient dans sa petite main une lettre d’adieu à Meriem, explique son papa.

« Les coupables, on doit les retrouver. Je veux qu’on fasse justice pour Meriem », poursuit-il en évoquant le terrible drame, où sa belle-sœur de 15 ans a été atteinte à la tête par projectiles.

Le corps de Meriem sera rapatrié en Algérie, son pays d’origine, où vivent toujours ses parents. Ils pourront ainsi vivre leur deuil. « C’est dur [pour eux] de vivre ça à distance. On doit accepter ce qui est arrivé, même si on ne comprend pas », chuchote M. Bouchoul.

Des dizaines de citoyens sont venus soutenir l’entourage de la défunte. Ces participants s’inquiètent des récents épisodes de violence dans l’est de la métropole, qui coûtent la vie à de jeunes et innocentes victimes.

« C’était mon quartier avant et c’était tranquille. Ça me choque énormément de voir une famille en deuil à cause de jeunes qui se retrouvent avec des armes à feu », déplore Tiziri Ramadane, une mère de famille présente sur place.

L’enquête du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en lieu avec le meurtre de Meriem Boundaoui est toujours en cours. Pour l’instant, aucun suspect n’a été arrêté.