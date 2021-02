Rassemblements religieux

La cour donne raison aux juifs hassidiques

Les juifs hassidiques viennent de remporter une victoire devant les tribunaux. Jusqu’à dix fidèles peuvent maintenant assister à une cérémonie dans chaque salle d’une synagogue ou de tout autre lieu de culte. La Cour supérieure a tranché que la limite de 10 personnes imposée par Québec s’appliquait en effet par salle et non par lieu de culte, et ce, pour toutes les religions.